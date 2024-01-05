Кадыров предложил снять санкции с родни в обмен на пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил властям США снять наложенные ими санкции с его родственников в обмен на освобождение украинских пленных, сообщило в пятницу, 5 января, российское государственное агентство РИА "Новости". Список украинцев, предлагаемых для такого обмена, Кадыров якобы передал "бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру", который прибыл в Грозный, говорится в сообщении. В качестве ответа на освобождение людей, которых, по словам Рамзана Кадырова, "забрали в Донецке, Луганске", глава Чечни предлагает снять санкции с его матери, дочерей и "ни в чем не повинных людей, лошадей", кроме него самого.

Это заявление Кадыров сделал на построении силовиков в Грозном, во время этой акции были показаны видеоролики, где украинские пленные просят снять санкции с родственников Кадырова, его лошадей и самолета, сказано в сообщении российского агентства.

Санкции против Кадырова

В сентябре 2022 года министерство финансов США объявило, что против Рамзана Кадырова и его ближайших родственников вводятся санкции из-за войны России против Украины. Кроме главы Чечни, под санкции подпали его жены Медни, Фатима и Аминат, взрослые дочери Айшат, Карина и Табарик.

Двумя годами ранее, в июле 2020 года, Госдепартамент США ввел санкции против Рамзана Кадырова, его жены Медни Кадыровой и дочерей Айшат и Карины Кадыровых в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Чечне. Штрафные меры предполагали ограничения на въезд в США.

В 2017 году Кадыров был включен в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского". Санкции касались активов и возможности въезда в США. В решении министерства финансов США о санкциях против Кадырова было указано, что глава Чечни "несет ответственность за убийства, пытки, и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека".

Кто такой Скотт Риттер

Издание The Insider ранее называло Скотта Риттера "колумнистом RT, отсидевшим за педофилию". С 1991 по 1998 годы Риттер был инспектором ООН по вооружениям в Ираке, затем ушел в отставку, обвинив Белый дом в слишком мягкой политике по отношению к разоружению Ирака. После этого Риттер начал критиковать международную политику США в многочисленных СМИ и ток-шоу.

В ноябре 2009 года ему предъявили обвинения в "незаконном контакте с несовершеннолетним, преступном использовании средств связи, развращении несовершеннолетних, непристойном разоблачении, владении орудиями преступления, покушении на преступление и подстрекательстве к уголовной ответственности". Риттер отклонил сделку о признании вины и был признан виновным во всем, кроме "покушения на преступление", в апреле 2011 года. Он был отправлен в тюрьму в марте 2012 года и условно-досрочно освобожден в сентябре 2014-го.

С 2019 года Скотт Риттер начал регулярно писать статьи для подконтрольного Кремлю канала RT. Через месяц после вторжения России в Украину издание Delfi обратило внимание на пропагандистское видео, ссылавшееся на мнение Риттера, что российские военные ведут боевые действия, якобы сознательно ограничивая свои возможности из гуманитарных соображений. После трагедии в Буче Риттер начал выступать с многочисленными "разоблачениями", обвиняя Украину в "преступлениях против человечности" и называя президента США Джо Байдена "военным преступником" за "стремление переложить вину за убийства в Буче" на Россию.

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