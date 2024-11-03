Кадыров наградил дочь за "укрепление связей с Донбассом"

Айшат Кадырова получила очередную награду из рук своего отца Рамзана. Ранее ее уже награждали за "миссии" в регионах так называемой "ДНР". В ее комплекте наград есть и медаль "За защиту прав человека".

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила медаль "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР". О вручении награды сообщил вечером в пятницу, 1 ноября, местный телеканал ЧГТРК. Кадырову удостоили медали "за укрепление сотрудничества" между Чечней и оккупированными "регионами Донбасса". Награду ей вручил лично Рамзан Кадыров. В октябре 2023 года он назначил на тот момент 24-летнюю Айшат на пост зампредседателя правительства Чечни по социальному блоку.

Это не первая награда старшей дочери Кадырова. В феврале 2024 года ее наградили орденом так называемой "ДНР". В пояснении отмечалось, что Кадырова лично посещала регион "с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чечни на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям". В марте 2020 года Кадырова получила от своего отца медаль "За заслуги перед ЧР" за "вклад в развитие национальной культуры и искусства". Айшат Кадырова также возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова.

Летом 2020 года на Айшат Кадырову были распространены американские санкции, введенные против ее отца за систематические нарушения прав человека в Чечне, в том числе пытки и внесудебные казни. В декабре 2021 года Кадырова, на тот момент занимающая пост министра культуры республики, получила от отца медаль "За защиту прав человека".

The Insider: Донбасс отдан чеченцам как "трофей"

"Одним из проявлений укрепления сотрудничества между Чечней и Донбассом стало разграбление мариупольских предприятий ставленниками Рамзана Кадырова. Эти предприятия были отданы им в качестве трофеев", - пишет 2 ноября в своем материале интернет-издание The Insider, в свою очередь ссылаясь на данные проекта Republic. Так, чеченцы под контролем командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова "крышуют" вывоз строительного мусора и разбор завалов в Мариуполе, рассказали журналистам проекта петербургские бизнесмены, которые выполняют эти подряды.

Кроме того, соратники Кадырова вывозят оборудование и сталь с разрушенного в результате боев завода им. Ильича в Мариуполе. По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), эти процессы контролирует ставленник главы Чечни и его советник Вахит Геремеев, чье подразделение официально осуществляет "охрану" предприятия. В частности, пишут журналисты WSJ, подручные Геремеева отправили в Россию производственную линию, состоящую из современное оборудования, стоимостью более 200 млн евро.

Кадыров продолжает раздавать посты родственникам и награждать их

16-летний сын главы Чечни Адам Кадыров, который в сентябре 2023 года избилв чеченском СИЗО студента Никиту Журавеля, задержанного за сжигание Корана, в начале октября того же года получил звание Героя ЧР, которое присваивают за "выдающиеся заслуги перед регионом и чеченским народом, связанные с совершением геройского подвига". В начале ноября 2023 года он был также назначен на "важную" и "ответственную" должность в службе безопасности отца, сообщал министр информации республики Ахмед Дудаев. Командир спецполка МВД по Чечне уточнил, что речь идет о должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Позже подростку вручили второй по значимости орден Татарстана - "Дуслык" - за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Кроме того, Рамзан Кадыров в мае 2024 года вручил своему племяннику, 27-летнему Хамзату Кадырову, Орден Мужества, сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, отметив, что указ о вручении ордена подписал президент РФ Владимир Путин. Делимханов в своем посте отметил, что Хамзат Кадыров с самого начала войны России против Украины "принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов". Хамзат Кадыров занимает пост вице-премьера Чечни, а также министра имущественных и земельных отношений региона и помощником своего дяди по силовому блоку. В прошлом году он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ему также присвоили звание Героя Чечни.