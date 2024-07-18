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Каллас во главе дипломатии ЕС: жесткий курс в отношении РФ

Анчал Вохра Брюссель
18 июля 2024 г.

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас возглавит внешнеполитическую службу ЕС. Она полна решимости продвигать политику Брюсселя в отношении России. Есть ли у нее видение и по другим вопросам?

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Кая Каллас (фото из архива)
Кая Каллас (фото из архива)Фото: Michal Cizek/AFP/Getty Images

Еще несколько месяцев назад Кая Каллас, которая 15 июля ушла в отставку с поста премьер-министра Эстонии, была главным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга, но этому помешала ее жесткая позиция по отношению к России.

Влиятельные страны НАТО, многие из которых представляют Европейский Союз, были согласны с тем, что после нападения России на Украину восточные члены альянса больше не должны оставаться аутсайдерами в натовской иерархии. Однако звучали и опасения, что передача лидеру балтийской страны высшего поста в сфере безопасности станет слишком сильным сигналом для президента России Владимира Путина.

Кроме того, в расчет бралась и возможная смена руководства США и оценка того, кто в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах лучше всего сможет вести с ним дела.

Каллас приняла это как должное и поддержала кандидатуру Марка Рютте в качестве следующего генсека НАТО. Однако наблюдатели подозревают, что это было частью соглашения, в результате которого она получила должность верховного представителя ЕС по внешней политике.

47-летняя Каллас была одним из первых лидеров Евросоюза, кто забил тревогу по поводу экспансионистских планов Путина, предостерегая коллег от "ловушки" надежд на то, что хорошие торговые отношения с Москвой могут предотвратить кризис, в котором Европа оказалась позже, когда Россия вторглась на Украину. "Ее выдвижение доказывает, что сейчас она представляет основную точку зрения в столицах ЕС", - говорит Мерили Арьякас, научный сотрудник таллиннского Международного центра обороны и безопасности (ICDS).

Похоже, что профессиональные качества и интуиция Каллас превратились в активы, когда ЕС решил выйти из своей зоны комфорта и подготовиться к противостоянию российской угрозе. Некоторые даже подумывают о том, не вернуть ли воинскую повинность.

Каковы приоритеты Каллас во внешней политике?

Несколько экспертов сказали DW, что Каллас - правильный выбор в нужное время с точки зрения внешней политики, главным образом потому, что в ближайшие пять лет основное внимание ЕС будет уделять укреплению обороны против России.

Дочь женщины, которая младенцем была депортирована в Сибирь, и бывший премьер Эстонии, до 1991 года входившей в состав Советского Союза, Каллас слишком хорошо понимает, что может произойти, если Украина проиграет войну с Россией или будет вынуждена уступить территорию.

Ее главным приоритетом на посту главы дипломатии Евросоюза будет создать условия для того, чтобы европейцы в будущем были готовы предотвратить российские атаки.

Война в Украине обнажила многие уязвимые места Европы - это и недостаточное производство боеприпасов, и пробелы в возможностях спутникового наблюдения и разведки.

Каллас предложила ЕС пойти на совместные займы для финансирования расширения инвестиций в оборону. Эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, убедить в ней такие осторожные в плане бюджетной политики государства, как Германия, будет сложнее. По данным СМИ, Кая Каллас, возможно, поднимала этот вопрос в феврале, в ходе встречи в Гамбурге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Однако уже сейчас есть опасения, что внутри альянса может начаться борьба за сферы влияния и что Кая Каллас с ее сосредоточенности на России, может перехватить инициативу у будущего главы НАТО Рютте.

"В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает система командования. В военном отношении - это НАТО", - высказала она в марте свою точку зрения, подчеркнув в то же время, что с точки зрения развития оборонной промышленности Европейский Союз также "имеет право голоса".

Важные регионы - Иран, Китай и Ближний Восток

Более сложной задачей для Каллас станет определение ее внешнеполитической концепции в других областях, таких как отношения с Ираном, Китаем и Ближним Востоком.

Кристи Райк, замдиректора эстонского аналитического центра ICDS, считает, что Каллас будет критически относиться к Китаю и Ирану, но ее оценка будет зависеть от их связей с Москвой. "Я думаю, что Китай станет той темой, где ЕС будет вырабатывать свой подход к трансатлантическим отношениям, - говорит Райк. - Что касается Ирана, я не думаю, что она решительно сформулирует свою точку зрения. Но поскольку Иран сейчас является близким партнером России и авторитарным режимом, это будет базовой отправной точкой".

Райк добавляет, что Каллас будет прилагать все усилия для продвижения многостороннего мирового порядка, основанного на правилах: "Она родом из небольшого государства, поэтому вполне естественно, что она делает упор на порядок, основанный на правилах, где действуют международные соглашения и соблюдаются нормы".

Другие наблюдатели, однако, соглашаясь, что такой подход может сработать в контексте угрозы, которую Россия представляет для небольших стран Балтии, указывают, что он может оказаться спорным, когда дело дойдет до конфликтов на Ближнем Востоке.

В мае Эстония проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН о повышении статуса Палестинской автономии с наблюдателя до полноправного члена. Израильский источник сообщил DW, что, хотя в Израиле мало что знают о Кае Каллас, голосование Эстонии было принято к сведению.

"Каллас лично не высказывалась по вопросам внешней политики, не связанным с Россией, - подчеркивает Мерили Арьякас из ICDS. - В любом случае, все будет зависеть от того, какое решение примет ЕС в целом по основным вопросам внешней политики".

Пока неясно, будет ли Кая Каллас проводить "феминистскую внешнюю политику" на уровне ЕС.
Пока неясно, будет ли Кая Каллас проводить "феминистскую внешнюю политику" на уровне ЕС.Фото: Sergei Grits/AP/picture alliance

Будет ли Каллас проводить "феминистскую внешнюю политику"?

Еще один вопрос, который задается в связи с назначением Каллас на высокий пост в ЕС, - будет ли она проводить так называемую феминистскую внешнюю политику? Даже среди феминисток ведутся споры о том, является ли она просто поощрением задействования женщин на руководящих должностях, борьбой за их права с помощью дипломатических инструментов и побуждает выделять больше ресурсов или же она не ограничивается этими рамками и ставит безопасность человека выше национальной безопасности.

По словам профессора политологии Университета Гётеборга в Швеции Энн Таунс, многие феминистки отвергают идею о том, что между феминистской внешней политикой и политикой безопасности существует внутреннее противоречие. "Каллас вписывается в эту же традицию", - отмечает профессор Таунс.

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