Каллас во главе дипломатии ЕС: жесткий курс в отношении РФ

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас возглавит внешнеполитическую службу ЕС. Она полна решимости продвигать политику Брюсселя в отношении России. Есть ли у нее видение и по другим вопросам?

Еще несколько месяцев назад Кая Каллас, которая 15 июля ушла в отставку с поста премьер-министра Эстонии, была главным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга, но этому помешала ее жесткая позиция по отношению к России.

Влиятельные страны НАТО, многие из которых представляют Европейский Союз, были согласны с тем, что после нападения России на Украину восточные члены альянса больше не должны оставаться аутсайдерами в натовской иерархии. Однако звучали и опасения, что передача лидеру балтийской страны высшего поста в сфере безопасности станет слишком сильным сигналом для президента России Владимира Путина.

Кроме того, в расчет бралась и возможная смена руководства США и оценка того, кто в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах лучше всего сможет вести с ним дела.

Каллас приняла это как должное и поддержала кандидатуру Марка Рютте в качестве следующего генсека НАТО. Однако наблюдатели подозревают, что это было частью соглашения, в результате которого она получила должность верховного представителя ЕС по внешней политике.

47-летняя Каллас была одним из первых лидеров Евросоюза, кто забил тревогу по поводу экспансионистских планов Путина, предостерегая коллег от "ловушки" надежд на то, что хорошие торговые отношения с Москвой могут предотвратить кризис, в котором Европа оказалась позже, когда Россия вторглась на Украину. "Ее выдвижение доказывает, что сейчас она представляет основную точку зрения в столицах ЕС", - говорит Мерили Арьякас, научный сотрудник таллиннского Международного центра обороны и безопасности (ICDS).

Похоже, что профессиональные качества и интуиция Каллас превратились в активы, когда ЕС решил выйти из своей зоны комфорта и подготовиться к противостоянию российской угрозе. Некоторые даже подумывают о том, не вернуть ли воинскую повинность.

Каковы приоритеты Каллас во внешней политике?

Несколько экспертов сказали DW, что Каллас - правильный выбор в нужное время с точки зрения внешней политики, главным образом потому, что в ближайшие пять лет основное внимание ЕС будет уделять укреплению обороны против России.

Дочь женщины, которая младенцем была депортирована в Сибирь, и бывший премьер Эстонии, до 1991 года входившей в состав Советского Союза, Каллас слишком хорошо понимает, что может произойти, если Украина проиграет войну с Россией или будет вынуждена уступить территорию.

Ее главным приоритетом на посту главы дипломатии Евросоюза будет создать условия для того, чтобы европейцы в будущем были готовы предотвратить российские атаки.

Война в Украине обнажила многие уязвимые места Европы - это и недостаточное производство боеприпасов, и пробелы в возможностях спутникового наблюдения и разведки.

Каллас предложила ЕС пойти на совместные займы для финансирования расширения инвестиций в оборону. Эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, убедить в ней такие осторожные в плане бюджетной политики государства, как Германия, будет сложнее. По данным СМИ, Кая Каллас, возможно, поднимала этот вопрос в феврале, в ходе встречи в Гамбурге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Однако уже сейчас есть опасения, что внутри альянса может начаться борьба за сферы влияния и что Кая Каллас с ее сосредоточенности на России, может перехватить инициативу у будущего главы НАТО Рютте.

"В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает система командования. В военном отношении - это НАТО", - высказала она в марте свою точку зрения, подчеркнув в то же время, что с точки зрения развития оборонной промышленности Европейский Союз также "имеет право голоса".

Важные регионы - Иран, Китай и Ближний Восток

Более сложной задачей для Каллас станет определение ее внешнеполитической концепции в других областях, таких как отношения с Ираном, Китаем и Ближним Востоком.

Кристи Райк, замдиректора эстонского аналитического центра ICDS, считает, что Каллас будет критически относиться к Китаю и Ирану, но ее оценка будет зависеть от их связей с Москвой. "Я думаю, что Китай станет той темой, где ЕС будет вырабатывать свой подход к трансатлантическим отношениям, - говорит Райк. - Что касается Ирана, я не думаю, что она решительно сформулирует свою точку зрения. Но поскольку Иран сейчас является близким партнером России и авторитарным режимом, это будет базовой отправной точкой".

Райк добавляет, что Каллас будет прилагать все усилия для продвижения многостороннего мирового порядка, основанного на правилах: "Она родом из небольшого государства, поэтому вполне естественно, что она делает упор на порядок, основанный на правилах, где действуют международные соглашения и соблюдаются нормы".

Другие наблюдатели, однако, соглашаясь, что такой подход может сработать в контексте угрозы, которую Россия представляет для небольших стран Балтии, указывают, что он может оказаться спорным, когда дело дойдет до конфликтов на Ближнем Востоке.

В мае Эстония проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН о повышении статуса Палестинской автономии с наблюдателя до полноправного члена. Израильский источник сообщил DW, что, хотя в Израиле мало что знают о Кае Каллас, голосование Эстонии было принято к сведению.

"Каллас лично не высказывалась по вопросам внешней политики, не связанным с Россией, - подчеркивает Мерили Арьякас из ICDS. - В любом случае, все будет зависеть от того, какое решение примет ЕС в целом по основным вопросам внешней политики".

Пока неясно, будет ли Кая Каллас проводить "феминистскую внешнюю политику" на уровне ЕС. Фото: Sergei Grits/AP/picture alliance

Будет ли Каллас проводить "феминистскую внешнюю политику"?

Еще один вопрос, который задается в связи с назначением Каллас на высокий пост в ЕС, - будет ли она проводить так называемую феминистскую внешнюю политику? Даже среди феминисток ведутся споры о том, является ли она просто поощрением задействования женщин на руководящих должностях, борьбой за их права с помощью дипломатических инструментов и побуждает выделять больше ресурсов или же она не ограничивается этими рамками и ставит безопасность человека выше национальной безопасности.

По словам профессора политологии Университета Гётеборга в Швеции Энн Таунс, многие феминистки отвергают идею о том, что между феминистской внешней политикой и политикой безопасности существует внутреннее противоречие. "Каллас вписывается в эту же традицию", - отмечает профессор Таунс.