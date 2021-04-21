К петербургскому депутату Максиму Резнику пришли с обысками

К депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга, оппозиционному политику Максиму Резнику пришли с обысками. Об обысках у депутата, а также в квартире его матери и на его даче сообщил адвокат депутата, говорится в Telegram-канале Резника в четверг, 17 июня. Причина следственных действий пока неизвестна.

У супруги Резника Ксении, у которой диагностирован коронавирус, в ходе обыска изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек, сообщает Telegram-канал "Ротонда". По его информации, при обыске ей предъявили документы, в которых упомянуто уголовное дело о наркотиках, найденных в квартире дальнего родственника депутата.

Резника, находившегося на даче, везут на допрос. По информации издания "Фонтанка", депутата допросят по делу о наркотиках, по которому он проходит в качестве подозреваемого.

С начала весны Следственный комитет РФ расследует дело о наркотиках, найденных у родственника Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска у Дорофеева в его квартире находился Резник, который пришел обсудить семейные вопросы. После этого депутата трижды после вызывали на допрос. Мать Дорофеева заявляла о давлении на сына и утверждала, что следователи просят его дать показания на Резника.

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