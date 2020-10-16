 К немецким булочным подступают синезеленые водоросли (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.11.2021

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По Германии

К немецким булочным подступают синезеленые водоросли (фото)

Очень аппетитные хлебобулочные и кондитерские изделия, изображенные на этих фотографиях, изготовлены в одной баварской пекарне с использованием водорослей.

Тарталетка c красными ягодами и взбитым кремом с водорослями

Тарталетка c красными ягодами и взбитым кремом с водорослями

Мозиннинг • Все, что вы видите на этих снимках информационного агентства dpa из Верхней Баварии, сделано по рецептам, содержащим свежие водоросли или изготовленный из них порошок. По словам мастера-пекаря Лудовика Гербойна (Ludovic Gerboin) из булочной-кондитерской Ways, экспериментирующего с необычными ингредиентами, клиенты проявляют к новинкам интерес и уже охотно покупают такие багеты, тарталетки, пирожные и пирожки. Начинка последних состоит, например, из смеси водорослей и вишни. Для багета (фр. Baguette) с водорослями (нем. Algen) даже придумали особенное название - альгет (Alguette). Правда, некоторые покупатели сначала спрашивают, не пахнет ли все это рыбой, но опасения напрасны. Попробовав, они сами могут убедиться, что водоросли придают выпечке и сладостям вкус, напоминающий чем-то ореховый.

Водоросли в баварской пекарне. Фотографии

Альгет - багет с водорослями

Альгет - багет с водорослями

Лудовик Гербойн и Томас Брюк

Пекарь и кондитер Лудовик Гербойн и эксперт по водорослям Томас Брюк

Пирожок с начинкой из вишни и водорослей и кремом из миндаля и водорослей

Пирожок с начинкой из вишни и водорослей и кремом из миндаля и водорослей

Порошки из водорослей

Порошки из водорослей

Разные тарталетки, изготовленные с использованием водорослей

Разные тарталетки, изготовленные с использованием водорослей

В разработке рецептов также участвует Томас Брюк (Thomas Brück) - директор техникума по исследованию водорослей при Техническом университете Мюнхена (TUM). По его словам, водоросли уже и раньше использовали некоторые другие пекари, но в основном - для хлеба. Кондитерские изделия - это уже следующий шаг, на который до сих пор еще мало кто решался.

Синие, зеленые, ценные и питательные 

Как отмечает ученый, водоросли растут в десять раз быстрее, чем растения на почве - например, злаки, а также потребляют больше углекислого газа, что хорошо для окружающей среды. Урожай можно снимать каждые две недели. Некоторые виды богаты протеинами, витаминами и антиоксидантами. Если использовать их в свежем виде или сушить сразу по специальной технологии, они фактически не  обладают запахом и вкусом. Например, для альгета используются водоросли Chlorella sorokiniana, богатые фолиевой кислотой (B9). Двухсантиметрового куска такого багета, содержащего от 5 до 10 процента водоросли в качестве пищевой добавки, достаточно, чтобы покрыть дневную потребность взрослого человека в этом витамине.

Также среди необычных ингредиентов - синезеленая водоросль Arthrospira maxima, содержащая антиоксидант Phycocyanin. Именно он придает этой цианобактерии яркий синий цвет. Лудовик Гербойн использует эту водоросль для десертов и глазури. При нормальном дневном освещении такие кондитерские изделия имеют синий цвет, но под ультрафиолетовой лампой становятся красными. Впрочем, на вкусовые качества этот забавный фокус не влияет. Кстати, водоросли из рода Arthrospira использовали в пищу еще ацтеки, добывая из озера Тескоко.

P.S.

В Германии до сих пор насчитывалось более 3200 сортов хлебобулочных изделий. Судя по всему, список скоро придется пополнить. 

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    В Германии ежедневно выпекается и покупается более трех тысяч различных сортов хлеба и булочек. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 42,4 кг хлеба в год (данные за 2018 г.).

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    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 33 процента немцев.

  • Тосты

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    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 20 процентов покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

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    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

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    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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