 Kорреспондента DW в Минске освободили из РУВД | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.08.2020

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Беларусь

Kорреспондента DW в Минске освободили из РУВД

Александру Богуславскую освободили, но начали против нее административный процесс якобы за работу без аккредитации. Между тем у Богуславской имеется аккредитация при МИД Беларуси.

Бойцы ОМОН в Минске, 27 августа

Бойцы ОМОН в Минске, 27 августа

Задержанную в Минске корреспондента DW Александру Богуславскую освободили из Октябрьского РУВД в ночь на пятницу, 28 августа, но начали против нее административный процесс по статье КоАП 22.9 якобы за работу без аккредитации. Между тем у Богуславской имеется аккредитация при МИД Беларуси. Журналистку продержали в РУВД более пяти часов.

Хотя Александра Богуславская неоднократно показывала свою аккредитацию, в милиции заявили, что должны удостовериться в том, что она действительно является журналистом Deutsche Welle. От корреспондентки требовали разблокировать сотовый телефон, но она отказалась сделать это. В итоге телефон изъяли. "Это были просто лица, просто люди, которые одеты в гражданское и в маски", - описала журналистка тех, кто требовал показать содержимое телефона.

По словам Богуславской, отношение милиции было "максимально корректным": ей не угрожали. Но в то же время журналистке не разрешали связаться с адвокатом и не разъяснили ее процессуальный статус.

Задержание журналистов в Минске

В Минске в ночь на 28 августа были задержаны более 30 сотрудников белорусских и иностранных СМИ. Некоторых журналистов отпустили, заставив их удалить фото и видео с гаджетов. Трем задержанным вменяют в вину статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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    Минута молчания в память о погибших

    Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

  • Вокруг стелы выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    К стеле не приближаться!

    Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

  • Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Попытка убедить силу словом

    Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Не допускать провокаций

    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оппозиция хочет вернуть старую конституцию

    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


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