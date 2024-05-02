JPMorgan ожидает конфискации его активов в России

Крупнейший банк США JPMorgan Chase предполагает, что его активы в России могут быть конфискованы из-за спора с российским ВТБ. Банк столкнулся с рядом юридических проблем в отношении его операций в РФ после введения США и ЕС санкций за российское вторжение в Украину, заявили в финансовой организации в среду, 1 мая.

В апреле российский суд постановил арестовать средства на счетах JPMorgan в РФ по иску ВТБ, пытающегося компенсировать свои активы, заблокированные за рубежом. Российский банк требует от JPMorgan Chase возместить ему 439,5 млн долларов, замороженные на его счетах в американском банке из-за санкций США.

Сумма претензий превышает активы JPMorgan в РФ

При этом сумма претензий и распоряжений о заморозке активов превышает имеющиеся средства JPMorgan в России, указал банк, не уточняя при этом их размер. Данные активы включают средства на банковских счетах, недвижимость и оргтехнику, пишет Reuters.

В ответ JPMorgan Chase обвинил российские суды в игнорировании договорных прав и обязательств, а также указал на неспособность осуществлять платежи из-за санкций США. В банке подчеркнули, что законодательство США запрещает ему выделять средства компаниям, попавшим под санкции, включая ВТБ.