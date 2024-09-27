Йоко Оно приглашает думать о мире

Концептуальное искусство вдовы Джона Леннона Йоко Оно по сей день сохраняет актуальность. Это подтверждает крупная ретроспектива ее работ, которая пройдет в немецком Дюссельдорфе.

Музей современного искусства K20 в Дюссельдорфе поместит в центр своего внимания творчество вдовы Джона Леннона, пионера концептуального искусства, музыканта и активистки Йоко Оно. Ретроспективная выставка с названием "Йоко Оно. Музыка разума", организованная в сотрудничестве с лондонской галереей Тейт Модерн, охватывает семь десятков лет мультидисциплинарной практики японско-американской художницы, чья работа оказывает глубокое и длительное влияние на современную культуру.

Искусство инструкций Йоко Оно

Экспозиция откроется 28 сентября, как сообщается на сайте музея K20. Посетителей ожидают более двух сотен работ Йоко Оно, включая партитуры, инсталляции, видеоработы, фотографии. Экскурсия по новаторскому творческому пути Йоко Оно начинается с рассмотрения ее ключевой роли в экспериментальных авангардных кругах Нью-Йорка и Токио, а затем в Лондоне 1960-х. Сюда относятся и ее знаменитые "Инструкции" - письменные послания для зрителей, которые побуждают их к взаимодействию с ее работами и напоминают практики медитации. "Лети", "Прикоснись", "Прислушайся к сердцебиению", "Пройдись по всем лужам города" и так далее, - зритель становится активным участником перформанса и раскрывает для себя красоту повседневности.

Йоко Оно со стеклянным молотком во время перформанса "Половина ветра" (1967), где в выставочном зале демонстрировались половины предметов мебели, а зрители должны были сами решить, пуста комната или полна. Фото: Clay Perry

На до сих пор нигде не публиковавшихся снимках задокументированы первые такие инструкции, созданные в Нью-Йорке. Также в Дюссельдорфе представлено полное собрание машинописных заготовок для сборника инструкций "Грейпфрут", который художница выпустила в самиздате в 1964 году.

Посетителям предлагается активировать некоторые инструкции Оно: например, пожимать руки незнакомцам, "заканчивая" ее "Картину для рукопожатия" (1961) - холст с отверстием, через которое можно просунуть руку. Или спрятаться в мешок, став частью перформанса в рамках концепции "бэгизм", придуманной художницей вместе с Джоном Ленноном и направленной против суждения о человеке только по его внешности.

На выставке в Дюссельдорфе присутствует и иконическая работа "Отрежь кусок" ("Cut Piece"): во время перформанса, впервые представленного в Токио в 1964 году, зрители поочередно отрезают по кусочку одежды художницы, неподвижно сидящей на коленях. Так Оно протестовала против жестокости и насилия.

Йоко Оно: сила мысли против войн и кризисов

Название выставки, которую в начале года показывали в лондонской Тейт Модерн, связано со стремлением художницы стимулировать зрительское воображение. Единственный звук, который существует для нее, - это звук разума, и ее работы предназначены только для того, чтобы дать его людям и помочь им выйти за пределы пространства и времени. Ныне 91-летняя художница всегда рассматривала искусство как катализатор преобразований, возникающих под воздействием силы мысли.

Посетители выставки смогут сыграть "Белыми шахматами" - шахматным набором, в котором все фигуры и клетки белые - по инструкции: "Играйте до тех пор, пока сможете вспомнить, где находятся все ваши фигуры".

Небо как метафора мира, свобода и безграничность - центральные темы, повторяющиеся в ее работах на протяжении десятилетий. Будучи ребенком, вынужденным бежать из Токио во время Второй мировой войны, Оно находила утешение в постоянном присутствии неба. Этот мотив всплывает, среди прочего, в ее "Инструкции, как увидеть небеса" (1961) и инсталляции Sky TV - на сей раз на телеэкран будет транслироваться отрезок неба над дюссельдорфским музеем K20.

Перфоманс "Shadow Piece" (1963) был повторен на выставке Йоко Оно в Лондоне. "Соедините свои тени в единое целое", - гласит инструкция для зрителей Фото: Foto: Tate (Lucy Green)/Kunstwerk: Yoko Ono

Здесь также будет представлен и ее актуальный проект "Добавь цвет (Лодка беженцев)", возникший в 2016 году: посетителей приглашают разрисовать стены галереи и белую лодку синим цветом и поразмыслить над такими насущными проблемами, как кризисы и вынужденная миграция.

У входа в выставочный павильон посетители могут оставить свои записки на "дереве желаний" ("Wish Tree", 1996). А снаружи - на фасаде и окнах музея, а также в городском пространстве - будут транслироваться слоганы из ее новой работы "Мир - это сила" ("Peace is Power", 2024): "Думай о мире, действуй в целях мира, распространяй мир, вообрази себе мир".

Ретроспективная выставка работ Йоко Оно в Дюссельдорфе продлится до марта 2025 года.