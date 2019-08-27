 Johnson & Johnson обязали выплатить в США 572 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2019

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Мир

Johnson & Johnson обязали выплатить в США 572 млн долларов

Суд в Оклахоме постановил взыскать с Johnson & Johnson 572 миллиона долларов по делу об опиоидном кризисе.

Логотип Johnson & Johnson

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson решением судьи из штата Оклахома оштрафована на 572 миллиона долларов. В понедельник, 26 августа, судья Тэд Болкмэн постановил, что компания должна выплатить крупную сумму за сбыт обезболивающих препаратов, способных вызвать зависимость. По мнению суда, Johnson & Johnson своими действиями повышает медикаментозную зависимость населения. В компании уже заявили, что подадут апелляцию на решение о штрафе.

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Ранее генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер обвинил Johnson & Johnson в том, что из-за своих обезболивающих, способных вызвать зависимость, компания способствует эпидемии распространения опиоидов и в целом наркотического кризиса. При этом Хантер потребовал для компании штрафа в размере 17 миллиардов долларов.

После оглашения решения акции Johnson & Johnson временно выросли более чем на 5 процентов. Судебный процесс также был направлен против других производителей - Purdue Pharma и Teva. Но они согласились на штрафные выплаты в размере 270 миллионов долларов и 85 миллионов долларов соответственно, тем самым предотвратив судебные разбирательства. В США рассматривается еще ряд подобных дел.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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