 ″Этот позор нам предстоит смывать″: Что говорят белорусы о нападении России на Украину | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.02.2022

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Беларусь

"Этот позор нам предстоит смывать": Что говорят белорусы о нападении России на Украину

DW собрала реакции известных белорусов после вторжения России в Украину.

Смотреть видео 13:47

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