Эрдоган в Киеве: кому беспилотники, а кому - помидоры!

Почему транзит Назарбаева провалился, или Казахстан через месяц после массовых протестов (02.02.2022)

Парламент Казахстана утвердил поправки, которые лишают Нурсултана Назарбаева возможности влиять на политику страны. Новый закон еще должен подписать президент Токаев, который до недавних пор считался ставленником Назарбаева. Почему транзит власти "елбасы" провалился?