Эрдоган в Киеве: кому беспилотники, а кому - помидоры!

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В Украине будут производить турецкие беспилотники, сообщили в украинском Минобороны в день визита в Киев президента Турции Эрдогана. Какой бизнес остается на долю Москвы, знает Сергей Елкин.
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В ходе визита турецкой делегации в Киев будет подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких военных технологий. В частности, в Украине планируется построить завод по производству дронов Bayraktar.
Подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией должно состояться в течение ближайших двух дней, заявил Владимир Зеленский.