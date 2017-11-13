 Эндшпиль Путина: станет ли статус Украины предметом торга с Западом? DW Новости (09.02.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Эндшпиль Путина: станет ли статус Украины предметом торга с Западом? DW Новости (09.02.2022)

Лидеры европейских стран призывают Россию отвести войска от границ с Украиной. С целью урегулирования конфликта в Москве побывал президент Франции Макрон, а на следующей неделе к Путину отправится канцлер ФРГ Олаф Шольц. В случае нападения Запад грозит Кремлю жесткими санкциями. Влиятельные немецкие политики предупреждают, что агрессия РФ против Украины лишит "Северный поток-2" будущего.

Смотреть видео 19:42

Другие сюжеты в медиатеке

Источники Заповедника сообщают: президенты США и РФ все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

США: В Сирии могли применить химоружие

США: В Сирии могли применить химоружие 26.04.2013

Венгрия: премьер Орбан взял под контроль Центробанк

Венгрия: премьер Орбан взял под контроль Центробанк 05.03.2013

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Также в выпуске: Шольц у Байдена: сомнения в надежности Германии как союзника по НАТО. DW Новости ( 08.02.2022)

Что Путин пообещал Макрону и о чем Шольц не сказал Байдену. DW Новости ( 08.02.2022) 08.02.2022

Также в выпуске - ФРГ не торопится отменять ковид-ограничения. DW Новости (07.02.2022)

Шольц у Байдена, Макрон у Путина, Бербок в Киеве - кто спасет мир в Европе? DW Новости (07.02.2022) 07.02.2022

Также в выпуске: немецкие СМИ связывают запрет DW на вещание в России не только с ситуацией вокруг RT DE (04.02.2022)

Запрет DW на вещание в России вызвал бурю возмущения в Германии. DW Новости (04.02.2022) 04.02.2022

Также в выпуске: Чего ждать от визита канцлера Германии Шольца в Киев и Москву?

МИД РФ запрещает вещание DW в России и закрывает корпункт в Москве. DW Новости (03.02.2022) 03.02.2022