Эндшпиль Путина: станет ли статус Украины предметом торга с Западом? DW Новости (09.02.2022)

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Лидеры европейских стран призывают Россию отвести войска от границ с Украиной. С целью урегулирования конфликта в Москве побывал президент Франции Макрон, а на следующей неделе к Путину отправится канцлер ФРГ Олаф Шольц. В случае нападения Запад грозит Кремлю жесткими санкциями. Влиятельные немецкие политики предупреждают, что агрессия РФ против Украины лишит "Северный поток-2" будущего.