Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022)

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Путин зависит от Кадырова не меньше, чем Кадыров - от Кремля, убеждены эксперты. Почему Кремль не реагирует на петицию Яшина?
Глава Чечни превратил регион в обособленное государство внутри России, где законы РФ не действуют, считает Илья Яшин. Он призывает подписать петицию об отставке Кадырова.
Глава Чечни ранее обвинил журналистов "Дождя" и "Новой газеты" в терроризме. По мнению редакции канала, высказывания Кадырова подпадают под статью о разжигании ненависти.
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