 Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.02.2022

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Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022)

Путин зависит от Кадырова не меньше, чем Кадыров - от Кремля, убеждены эксперты. Почему Кремль не реагирует на петицию Яшина?

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Глава Чечни превратил регион в обособленное государство внутри России, где законы РФ не действуют, считает Илья Яшин. Он призывает подписать петицию об отставке Кадырова.

27.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: Ramzan Kadyrov, head of Russia's Chechen Republic, before a State Council meeting on the development of volunteering and socially oriented NGOs, at the Moscow Kremlin. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

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Глава Чечни ранее обвинил журналистов "Дождя" и "Новой газеты" в терроризме. По мнению редакции канала, высказывания Кадырова подпадают под статью о разжигании ненависти.