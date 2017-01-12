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Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022)

Путин зависит от Кадырова не меньше, чем Кадыров - от Кремля, убеждены эксперты. Почему Кремль не реагирует на петицию Яшина?