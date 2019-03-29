 Эксперт ООН: Угроза терактов ″Исламского государства″ из-за пандемии снизилась | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2020

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Мир

Эксперт ООН: Угроза терактов "Исламского государства" из-за пандемии снизилась

Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков увязал снижение угрозы атак "Исламского государства" с ограничениями на передвижение, введенными в мире для борьбы с вирусом SARS-CoV-2.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Пандемия заболевания COVID-19, продолжающаяся уже несколько месяцев, привела к снижению угрозы нападений боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). С таким заявлением глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков выступил в Нью-Йорке в понедельник, 24 августа. Причиной тому - разнообразные ограничения на передвижение людей, введенные властями многих стран, объяснил эксперт.

В то же время Воронков не назвал конкретные государства, в которых снизилась угроза террористических атак. Группировка за время своего существования неоднократно брала на себя ответственность за теракты во многих странах мира. Чаще всего ИГ заявляло о себе в Ираке и Сирии. По оценкам экспертов, численность боевиков группировки в обеих странах достигает 10 000 человек.

США готовы выплатить 10 млн долларов за помощь в поимке нового главаря ИГ

"Исламское государство" уже несколько месяцев возглавляет бывший офицер армии Ирака Амир Мухаммед Абдель Рахман Аль-Мауля. Прежний главарь ИГ Бакр аль-Багдади был убит в сирийской провинции Идлиб в октябре 2019 года в ходе спецоперации военнослужащих США с участием авиации. Госдепартамент Соединенных Штатов готов выплатить награду в размере 10 млн долларов (в пересчете - 8,9 млн евро) за информацию, которая позволит установить местонахождение нового главаря группировки.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у более 23,6 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (5,7 млн), Бразилии (3,6 млн) и Индии (3,1 млн). Пандемия унесла жизни свыше 813 000 человек.

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  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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