Экс-премьер Малайзии Разак проиграл апелляцию по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, осужденный на 12 лет лишения свободы, проиграл апелляционный процесс по делу о коррупции. Апелляционный суд в среду, 8 декабря, подтвердил приговор, вынесенный ему в июле 2020 года. Тогда 68-летний Разак был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в рамках целого ряда дел о коррупции.

Политик, возглавлявший правительство Малайзии с 2009 по 2018 год, обвинялся в злоупотреблении властными полномочиями, мошенничестве и отмывании денег. Разаку, в числе прочего, вменили в вину хищение 42 млн ринггитов (около 9,3 млн евро в пересчете) из государственного фонда 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) и перевод этой суммы на личный банковский счет. Суд, в числе прочего, предписал Разаку выплатить штраф в размере 44 млн евро. Это решение также поддержано апелляционным судом.

Теперь Наджиб Разак может обратиться лишь в Верховный суд Малайзии. В настоящее время он находится на свободе под залог. Наджиб содействовал созданию фонда 1MDB. Он всегда отрицал свою вину, подчеркивая, что его ввели в заблуждение недобросовестные финансовые советники.

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