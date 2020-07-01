Экс-канцлер Шредер и история его дружбы с Путиным (04.03.2022)

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Их дружба уходит корнями в далекое прошлое. Экс-канцлер ФРГ так до сих и не дистанцировался от Путина на фоне войны в Украине.
Ответственность за прекращение войны с Украиной лежит на властях России, заявил Герхард Шрёдер. Экс-канцлер назвал санкции необходимыми, но предостерег от полного разрыва связей Европы и России.
Канцлер ФРГ тоже старается внести свой вклад в дело мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Осложняет ситуацию тот факт, что в его партии немало политиков, с пониманием относящихся к нарративу Кремля.
По данным dpa и Handelsblatt, критикуемый в Германии из-за близости к Кремлю экс-канцлер Герхард Шрёдер по-прежнему получает крупные суммы на содержание бюро с сотрудниками.
"Неоказанием помощи" и "предательством друзей" мэр Киева Виталий Кличко назвал нежелание Берлина согласиться на поставки вооружений в Украину и свернуть проект "СП-2".
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