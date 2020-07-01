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Экс-канцлер Шредер и история его дружбы с Путиным (04.03.2022)

Их дружба уходит корнями в далекое прошлое. Экс-канцлер ФРГ так до сих и не дистанцировался от Путина на фоне войны в Украине.