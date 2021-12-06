 Экс-глава штаба Навального в Калининграде попросил убежище в США | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Экс-глава штаба Навального в Калининграде попросил убежище в США

Бывший координатор калининградского штаба Алексея Навального Александр Черников заявил, что в России опасно оставаться всем, кто работал в региональных структурах оппозиционера в 2014-2021 годах.

Калининград

Калининград

Бывший руководитель штаба Алексей Навального в Калининграде Александр Черников запросил политическое убежище в США. Решение связано с преследованием со стороны российского государства по делу об участии в деятельности признанных экстремистскими организаций, пишет в понедельник, 6 декабря, издание "Новый Калининград" со ссылкой на активиста.

"Меня два раза допрашивал следователь, который специально прилетал из Москвы по этому делу", - заявил Черников в интервью изданию. Он сообщил, что Следственный комитет (СК) РФ ведет расследование по данному делу в отношении "всех, кто работал в штабах Навального с 2014 по 2021 год". "На данный момент уже один координатор отправлен по этому делу в СИЗО 11 ноября. Когда придут за остальными - вопрос времени. Оставаться в России небезопасно всем, кто был причастен к штабам Навального и ФБК", - добавил он.

Черников возглавлял штаб Навального в Калининграде с февраля 2020-го по январь 2021 года. Уходя с этой должности, он указал, что не готов участвовать в несогласованных акциях протеста, пишет далее издание. На своей странице в Facebook он сообщил, что эмигрировал с семьей в США.

Преследование соратников Навального

В  апреле прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального и другие структуры политика экстремистскими организациями, после чего сторонник оппозиционера Леонид Волков объявил, что сеть региональных штабов официально прекращает свою работу. В июне Мосгорсуд признал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального экстремистскими организациями, удовлетворив таким образом иск прокуратуры. 

В конце сентября СК РФ сообщил, что в отношении Навального и его соратников возбуждено дело об "экстремистском сообществе". Позднее стало известно, что к этому делу присоединили еще несколько дел, возбужденных ранее в отношении политика и некоторых ключевых его соратников. Расследование ведется по фактам "финансирования экстремистской деятельности", "легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", "создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", и "вовлечения несовершеннолетних в опасную деятельность".

После возбуждения уголовных дел многие бывшие координаторы и сотрудники штабов Навального уехали из России. По данным "Коммерсанта", РФ покинули около половины экс-координаторов штабов Навального. В начале ноября суд в Уфе арестовал на два месяца - до 9 января - бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву, несмотря на ее заявление о предполагаемой беременности на раннем сроке.  Бывшая соратница Навального была задержана в ходе операции силовиков, направленной против активистов и сторонников Навального. Она стала первой арестованной по уголовному делу об "экстремистском сообществе" в отношении структур Навального.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 02:11

Леонид Волков - о немецкой премии для Алексея Навального и политике ФРГ в отношении Путина (07.10.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Любови Соболь заменили условное наказание на реальное (02.12.2021)  

Может ли Путин обменять Навального и почему Кремль сэкономил на борьбе с ковидом. Гуриев #вТРЕНДde  

Реклама

Самые читаемые

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной  

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  

Россиянке Софье Сапеге в Минске предъявили окончательное обвинение  