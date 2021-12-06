Экс-глава штаба Навального в Калининграде попросил убежище в США

Бывший руководитель штаба Алексей Навального в Калининграде Александр Черников запросил политическое убежище в США. Решение связано с преследованием со стороны российского государства по делу об участии в деятельности признанных экстремистскими организаций, пишет в понедельник, 6 декабря, издание "Новый Калининград" со ссылкой на активиста.

"Меня два раза допрашивал следователь, который специально прилетал из Москвы по этому делу", - заявил Черников в интервью изданию. Он сообщил, что Следственный комитет (СК) РФ ведет расследование по данному делу в отношении "всех, кто работал в штабах Навального с 2014 по 2021 год". "На данный момент уже один координатор отправлен по этому делу в СИЗО 11 ноября. Когда придут за остальными - вопрос времени. Оставаться в России небезопасно всем, кто был причастен к штабам Навального и ФБК", - добавил он.

Черников возглавлял штаб Навального в Калининграде с февраля 2020-го по январь 2021 года. Уходя с этой должности, он указал, что не готов участвовать в несогласованных акциях протеста, пишет далее издание. На своей странице в Facebook он сообщил, что эмигрировал с семьей в США.

Преследование соратников Навального

В апреле прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального и другие структуры политика экстремистскими организациями, после чего сторонник оппозиционера Леонид Волков объявил, что сеть региональных штабов официально прекращает свою работу. В июне Мосгорсуд признал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального экстремистскими организациями, удовлетворив таким образом иск прокуратуры.

В конце сентября СК РФ сообщил, что в отношении Навального и его соратников возбуждено дело об "экстремистском сообществе". Позднее стало известно, что к этому делу присоединили еще несколько дел, возбужденных ранее в отношении политика и некоторых ключевых его соратников. Расследование ведется по фактам "финансирования экстремистской деятельности", "легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", "создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", и "вовлечения несовершеннолетних в опасную деятельность".

После возбуждения уголовных дел многие бывшие координаторы и сотрудники штабов Навального уехали из России. По данным "Коммерсанта", РФ покинули около половины экс-координаторов штабов Навального. В начале ноября суд в Уфе арестовал на два месяца - до 9 января - бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву, несмотря на ее заявление о предполагаемой беременности на раннем сроке. Бывшая соратница Навального была задержана в ходе операции силовиков, направленной против активистов и сторонников Навального. Она стала первой арестованной по уголовному делу об "экстремистском сообществе" в отношении структур Навального.

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