Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, получившая широкую известность после танцев с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе, выдвинута в совет директоров "Роснефти" в качестве независимого участника. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26 февраля опубликовано в среду, 3 марта, на официальном портале правовой информации.

Независимыми директорами также выдвинуты Шрёдер и Варниг

Кроме нее, независимыми директорами выдвинуты бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) и председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф (Hans-Jörg Rudloff). В списке кандидатов в качестве представителей РФ числятся действующие члены совета директоров "Роснефти" вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В настоящее время в совет директоров "Роснефти" входят 11 человек. Помимо Новака, Орешкина, Сечина, Варнига и Рудлоффа, его членами являются профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади. Председатель совета директоров с 2017 года - Герхард Шрёдер.

Кнайсль, Путин и RT

56-летняя Карин Кнайсль была номинирована на пост главы МИД Австрии правопопулистской Австрийской партией свободы и занимала его с декабря 2017 года до июня 2019-го. В августе 2018 года состоялась ее свадьба, которую посетил Путин, что вызвало в Австрии и ЕС скандал, а Кнайсль призывали покинуть свой пост. В мае 2020 года стало известно, что Кнайсль начала вести колонку в российском пропагандистском медиаконцерне RT.

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