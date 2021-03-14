Экономисты ФРГ снизили конъюнктурные прогнозы для Германии

Ведущие экономические институты Германии ухудшили прогнозы, касающиеся роста немецкой экономики в ближайшее время. ВВП Германии по итогам текущего года возрастет на 3,7 процента, говорится в прогнозе Мюнхенского института экономических исследований ifo, опубликованном в среду, 24 марта. В декабре ifo ожидал экономического роста в 2021 году на уровне 4,2 процента.

"Связанный с распространением коронавируса кризис затянулся и отодвигает ожидаемый сильный экономический рост", - заявил ведущий эксперт ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). По подсчетам института, в конце года немецкая экономика вновь сможет достичь докризисного уровня. По итогам 2020 года экономика Германии сократилась на 4,9 процента.

В 2022 году - рост на 2,5 процента

В 2022 году институт ifo ожидает роста экономики ФРГ на 2,5 процента (ранее ожидалось 3,2 процента). Ущерб от пандемии в 2020-2022 годах для Германии может составить около 405 миллиардов евро, говорится далее в отчете.

Число безработных в Германии слегка снизится - с 2,70 миллиона в 2021 году до 2,44 миллиона в следующем, ожидает ifo. Институт рассчитывает также на значительное повышение потребительских цен. Показатель инфляции по итогам 2021 года составит 2,4 процента после 0,5 процента в 2020 году, затем он снизится до 1,7 процента в 2022-м, указывается далее.

Другие прогнозы экономического роста Германии

В свою очередь Институт немецкой экономики (IW) в Кельне ожидает роста в 2021 году на уровне 3 процентов вместо прогнозировавшегося ранее показателя 4 процента. "До преодоления пандемии еще далеко", - пояснил директор IW Михаэль Хютер (Michael Hüter), указав на очередное продление локдауна, проблемы с вакцинацией, пониженный уровень внутреннего потребления и инвестиций.

Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) фонда Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) рассчитывает на экономический рост в 4,9 процента, указывая на растущие показатели экспорта и оживление внутреннего потребления. Движущей силой немецкой экономики в этом году станет очень динамичная внешняя торговля и потребительская активность жителей страны, которая возрастет после смягчения ограничений, уверены эксперты IMK.

"В медицинском смысле пандемия, к сожалению, еще далеко не побеждена, поэтому риски сохраняются. Но в экономическом плане показатели будут оживляться после тяжелого 2020 года", - предполагает научный директор IMK Себастьян Дуллин (Sebastian Dullien).

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