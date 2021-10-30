 Экоактивист Сливяк раскритиковал Путина за отсутствие на саммите по климату | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2021

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Россия

Экоактивист Сливяк раскритиковал Путина за отсутствие на саммите по климату

Президент РФ участвует в саммите GOP26 лишь в режиме онлайн. Лауреат альтернативной Нобелевки Владимир Сливяк возмущен тем, что Россия продолжает делать ставку на ископаемые энергоносители.

Владимир Сливяк

Владимир Сливяк

Лауреат альтернативной Нобелевской премии за 2021 год Владимир Сливяк раскритиковал президента РФ Владимира Путина за отказ от личного присутствия на всемирной конференции ООН в Глазго по защите климата. "Путин отправляет правительственную делегацию, которая будет себя вести так, как будто она на рынке, чтобы продавать газ", - сказал активист-эколог в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 30 октября.

Из-за пандемии коронавируса Путин подключится к саммиту GOP26 в шотландском Глазго лишь в режиме видеоконференции. "В то время как остальной мир инвестировал в возобновляемые источники энергии и проводил исследования, Россия продолжала сжигать и экспортировать ископаемое топливо. Как один из четырех крупнейших загрязнителей природы в истории человечества Россия должна сделать больше для сокращения вредных эмиссий", - подчеркнул Владимир Сливяк.

Отказаться от газа и атомной энергии

По словам активиста, Россия должна отказаться от дальнейшей разработки газа и атомной энергии, "поскольку в конечном итоге это помогает не природе, а Путину в его стремлении расширять свое влияние во всем мире". Владимир Путин недавно заявил, что его страна должна достичь климатической нейтральности к 2060 году. В то же время госконцерн "Росатом" сообщил, что к 2035 году в России будет построено еще десять атомных реакторов.  Россия также ежегодно снабжает Германию большим количеством угля и газа.

Владимир Сливяк призвал участников саммита GOP26 к "радикальным шагам" с целью замедлить глобальное потепление. Самым главным шагом, по мнению активиста, должен стать полный отказ от угля еще в текущем десятилетии. 48-летний поборник охраны природы также призвал к более энергичным усилиям в деле перехода на возобновляемые источники энергии. "Изменение климата угрожаем нашему будущему. Сейчас у нас, возможно, последний шанс ограничить глобальное потепление", - указал Владимир Сливяк.

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    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

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    Автор: Андрей Гурков


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