 Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах. 140 лет спустя (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.07.2021

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По Германии

Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах. 140 лет спустя (фото)

Ягнятников, они же - бородачи, полностью истребили в Баварских Альпах в позапрошлом веке. Сейчас первые две птицы встают здесь на крыло в дикой природе - не без помощи человека.

Уолли - слева, Бавария - справа

Уолли и Бавария в середине июня

Берхтесгаден • Если кому-то лично повезет и все в целом пойдет дальше по плану, этих очаровательных пташек, которые растут не по дням, а по часам, можно будет в ближайшие месяцы или даже долгие годы увидеть в небе над Баварскими Альпами. Они уже почти превратились во вполне взрослых и серьезных пернатых и осваивают азы самостоятельной жизни без (незаметной сейчас для них, но ощутимой) помощи со стороны людей - участников проекта по возвращению в немецкую природу ягнятников (они же - бородачи, по-немецки - Bartgeier, Lämmergeier) - хищных птиц из семейства ястребиных.

Фейковая новость позапрошолго века

Раньше они обитали в этом горном регионе Германии, но были здесь истреблены около 140 лет назад, потому что местные жители и пастухи были уверены, что ягнятники похищают... ягнят или убивают овец, что было фейковой новостью, как принято говорить сейчас. Питаются они преимущественно падалью, в основном - костным мозгом. Кости разбивают, сбрасывая с высоты на скалы.

Мы же рады сообщить правдивую и подтвержденную информацию: оба ягнятника - самки Бавария ("Bavaria") и Уолли ("Wally") - уже совершили свои первые полеты. Первой это сделала Бавария, Уолли последовала примеру своей компаньонки через пару дней после некоторых раздумий.

Бавария и Уолли - новые обитательницы Баварских Альп. Фотографии

В середине июля камера видеонаблюдения запечатлела первый полет Уолли

В один прекрасный день в середине июля камера видеонаблюдения запечатлела первый полет Уолли

Ястреб-ягнятник Уолли в июне 2021 года

Уолли в июне 2021 года во время пресс-конференции организаторов проекта

Ястреб-ягнятник Бавария в июне 2021 года

Портрет Баварии - крупным планом

Уолли

Размах крыльев взрослых ягнятников может достигать почти трех метров

Во время доставки ястребов в горы

Служба доставки ястребов в горы

Второе название - бородачи - связано с пучком жестких перьев под клювом. Наряду с черными грифами (нем. Mönchsgeier) они являются самыми большими хищными птицами Европы и вообще относятся к самым крупным летающим птицам в мире. Всего в Европе сейчас насчитывается от 200 до 250 пар бородачей, выводящих потомство. То есть птицы они не просто - редкие, а редчайшие. 

Птенцов, выведенных в Испании в рамках европейского проекта, доставили в горы около месяца назад - несли в специальных боксах. Место выбрали подходящее в национальном парке Берхтесгаден (в том самом, где недавно решили спасти от толп туристов-инстаграмеров живописный водопад), но очень труднодоступное, чтобы никто случайно не помешал. Гнезда сами они строят в расщелинах скал или пещерах на высоте две-три тысячи метров.

В последние недели кто-то из орнитологов каждый день доставлял корм наверх - пешком по той же самой тропе. Однако делали это так, чтобы Уолли и Бавария вообще не видели людей, то есть не связывали больше пищу и кормление с человеком. Специалисты полагались при этом на опыт других стран, где такого рода проекты уже достаточно давно успешно осуществляются - например, Австрии. Наблюдали за подопечными с помощью заранее установленных видеокамер, транслируя все в интернете.

Возвращение бородачей в Альпы - проект на годы

Проект в Берхтесгадене рассчитан на десять лет, то есть в последующие годы здесь продолжат выпускать новых птиц. Всего на него будет потрачено около 750 тысяч евро. Уже сейчас в национальном парке начинают организовывать экскурсии для желающих понаблюдать за Баварией и Уолли, подготовили информационные материалы, а также просят всех, кто увидит этих птиц, сообщать о месте и времени по специальному адресу электронной почты. Пока же продолжают раскладывать корм в нишах посреди соседних скал и внимательно анализировать успехи в освоении летного дела.

Окончательно встав на крыло, Бавария и Уолли должны будут выбрать себе постоянные ареалы обитания, позже - найти партнеров и место, где смогут приступить к выведению потомства. Этих моментов участники проекта ждут с особым волнением и нетерпением, ведь дикие птицы - существа вольные, границ не знают, то есть могут улететь на постоянное место жительства в одно из сопредельных государств. Но ничего страшного или особо досадного в этом не будет, так как в Германии позже могут поселиться выведенные и воспитанными ими птенцы.

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de

Сайт национального парка Берхтесгаден

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