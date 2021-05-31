Япония закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси

Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний в свете перехвата Минском лайнера Ryanair. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, сообщают местные СМИ в четверг, 10 июня. Кроме того, Япония порекомендует своим авиаперевозчикам избегать перелетов над территорией Беларуси.

Токио осуждает "принудительную посадку гражданского воздушного судна и произвольное задержание конкретного пассажира", подчеркнул Като. Он призвал белорусские власти немедленно освободить задержанного - оппозиционного блогера Романа Протасевича. Генсек японского Кабмина не упомянул россиянку Софью Сапегу, которая летела вместе с Протасевичем и тоже была взята под стражу.

Решение Токио носит символический характер. Между Беларусью и Японией нет прямого авиасообщения.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров.

Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

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