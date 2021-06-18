 Яблочное вино - каждый день? | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.09.2021

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По Германии

Яблочное вино - каждый день?

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.

Яблочное вино

"Trink Apfelwein täglich, keine Krankheit quält dich" - "Пей яблочное вино каждый день - будешь только здоровей". Примерно так можно перевести на русский язык старую немецкую поговорку. Список полезных качеств этого алкогольного напитка обширен. Яблочное вино улучшает пищеварение, положительно влияет на дыхательную систему, успокаивает нервы, снимает симптомы ряда других болезней и недугов.

Крепость яблочного вина составляет всего 5,8 градуса, поэтому среди алкогольных напитков его можно считать одним из самых мягких и легких. Однако для жителей Гессена перечисленные аспекты имеют лишь второстепенное значение. Главное для них - ритуалы и традиции, связанные с употреблением Äppelwoi.

Яблочное вино в Гессене. Фотогалерея

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Традиционный глиняный кувшин для яблочного вина (Bembel) в одном из кафе на главной исторической площади Франкфурта-на-Майне - Рёмерберг. Каждый житель земли Гессен выпивает около десяти его литров в год, что в десять раз больше среднего показателя по Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Франкфурт - самый большой гессенский город. Во дворе Старой ратуши Рёмер можно увидеть это панно, на котором изображен сбор урожая яблок.

  • Гессен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Свежие яблоки осенью поступают в давильни (Kelterei). Всего их в Гессене насчитывается около полусотни.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Из одного центнера яблок получают в среднем 25 литров сока. Эта фотография была сделана в начале 1930-х годов во франкфуртском районе Заксенхаузен в винном погребке Zum Eichkatzerl - "У белочки".

  • За яблочным вином в Заксенхаузене

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Застолье с яблочным вином в Заксенхаузене (Франкфурт-на-Майне) на картине Иоганна Генриха Хассельхорста, 1865 год.

  • Ангела Меркель

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Яблочное вино - не только традиционный напиток, но и традиционный подарок для гостей Франкфурта. Эта фотография была сделана в 2009 году во время предвыборного тура Ангелы Меркель по Германии.

  • Хандкезе

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Местная закуска к яблочному вину - мягкий полупрозрачный "ручной сыр" хандкезе (Handkäse). Название напоминает о том, как его делали раньше - производили кустарным способом и формировали вручную. Подают этот сыр "с музыкой" (mit Musik), то есть в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и соли, а также иногда добавляют тмин (кюммель).

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Вечеринка во дворе одного из франкфуртских постоялых дворов в 1912 году.

  • Кувшин-рекордсмен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 2012 году в Германии изготовили самый большой кувшин для яблочного вина в мире - более чем на 670 литров. Он предназначен для музея, посвященного этому традиционному гессенскому напитку, который собираются создать во Франкфурте. Пока идет сбор средств.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В историческом центре Франкфурта есть даже специальный магазин "Ebbelwoi Fan Shop", в котором можно купить все, что связано с яблочным вином, а также разные сувениры: от кепок до пазлов.

  • Владимир Кличко

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Владимир Кличко на франкфуртском футбольном стадионе в 2010 году. Без традиционного подарка и здесь дело не обошлось.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Этот франкфуртский пенсионер необычным способом решил выразить любовь к гессенскому национальному напитку - с помощью такой вязаной шапочки.

  • Вальтер Гюнтер

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Вальтер Гюнтер - франкфуртский изобретатель. Среди его разработок - устройство, подающее акустический сигнал после наполнения кувшина яблочным вином. И через край не перельется, и долива требовать не нужно…

  • Академия яблочного вина

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Владельцы и сотрудники давилен, кабачков и ресторанов, а также просто любители этого напитка могут пройти специальные курсы в Академии яблочного вина (Apfelwein-Akademie) и получить соответствующий сертификат.

  • Заксенхаузен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Плакат рождественского рынка в Заксенхаузене не обошелся без кувшинчика яблочного вина посреди Христовых яслей.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 1977 году во Франкфурте запустили туристический трамвай - Ebbelwei-Expreß. Дегустация яблочного вина входит в стоимость билета. На здоровье и счастливого пути!

    Автор: Максим Нелюбин


Пить его принято в каком-нибудь из уютных ресторанчиков. Атмосфера в них располагает к общению. В одиночестве сидеть вам долго не дадут. Жители Гессена считаются гостеприимными хозяевами. Если вы окажетесь с ними за одним столом, то пройдет совсем не много времени, и вы услышите фразу на местном диалекте: "Ei gude - wo komme se denn her?" - "Эй, дорогой, вы откуда?". Дальнейший ход беседы зависит от ее участников, знания языков, умения общаться жестами, а также от количества вина.

Как пьют яблочное вино и чем закусывают

Пьют его из бокалов с ребристой поверхностью - Geripptes или Schoppen, а подают - в серых глиняных кувшинах, украшенных синим узором - Bembel. Кувшины позволяют сохранять вино на столе холодным. Чтобы вызвать у посетителей жажду, молодой разносчик - Brezelbub - предлагает им соленые крендели, а также сладкое печенье Haddekuchen. В традиционном меню также - сытные блюда из картофеля с зеленым соусом.

Сезон яблочного вина в Гессене приходится на осень - время созревания фруктов. Его производят из свежего яблочного сока, который бродит в бочках до начала зимы. Обычно к рождественским неделям вино созревает и появляется в местных ресторанчиках. Тот, кто пробует яблочное вино впервые, отмечает его кислый вкус. Настоящее любители напитка предпочитают употреблять его в чистом виде, хотя многие разбавляют его наполовину минеральной водой.

Традиционными винными ресторанами во Франкфурте-на-Майне, в частности, считаются постоялые дворы Zur Sonne, Zum Gemalten Haus, Fichtekränzi. Для туристов организован специальный маршрут Ebbelwei-Expreß на одном из трамваев-олдтаймеров.

Смотрите также: 

  • Немецкие деликатесы

    Вкусные сувениры из Германии

    Подарки на любой вкус

    Некоторое время назад мы рассказали о типичных немецких сувенирах вроде часов с кукушкой, оставив на потом подарки, которые можно съесть или выпить. Сейчас пришел их черед. Выбор редакции сделан на основе списка продуктов, получивших в ЕС сертификаты и знаки соответствия традиционных региональных деликатесов (g.U или g.g.A). В нем сейчас насчитывается около сотни наименований из Германии.

  • Молочник в традиционной одежде региона Альгой (Баден-Вюртемберг)

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкий сыр

    Начнем с немецких сыров. Может быть, они не так знамениты, как французские или швейцарские, но и в Германии есть чем порадовать сыроманов. Знак сертификации региональных продуктов Евросоюза выдан на восемь сортов, в том числе - на сыр из горного региона Альгой (Allgäuer Bergkäse), гольштейнский тильзитер (Holsteiner Tilsiter) и полупрозрачный сыр - гессенский хандкезе (Hessischer Handkäse).

  • Музей шварцвальдской ветчины

    Вкусные сувениры из Германии

    Мясные деликатесы

    Самую известную немецкую ветчину делают в Шварцвальде, причем, уже почти 300 лет! Сертификат ЕС, защищающий название Schwarzwälder Schinken, здешние производители получили в 1997 году. Пару лет назад они даже открыли Музей шварцвальдской ветчины. Среди других назовем также окорок на кости из Вестфалии (Westfälischer Knochenschinken) и окорок по-крестьянски из Гольштейна (Holsteiner Katenschinken).

  • Тюрингская красная колбаса

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкие колбасы

    Всего же в этом списке значится сейчас полтора десятка региональных мясных продуктов из Германии. Например, кровяная колбаса с кусочками жира из Рейнской области (Flönz), твердая копченая колбаса из Айхсфельда (Eichsfelder Feldgieker), нюрнбергские сосиски для жарки (Nürnberger Rostbratwürste) или изображенная на фотографии тюрингская кровяная или красная колбаса (Thüringer Rotwurst).

  • Овцы в Люнебургской пустоши

    Вкусные сувениры из Германии

    Овцы из пустоши

    Географические знаки присвоены также пяти животноводческим регионам Германии, вернее - производимому там мясу: баранине из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidschnucke) и Дипхольца (Diepholzer Moorschnucke), баварской говядине (Bayerisches Rindfleisch), мясу луговых волов из Вюртемберга (Weideochse vom Limpurger Rind) и швабской свинине (Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch).

  • Президент США Барак Обама во время саммита G7 в Баварии летом 2015 года

    Вкусные сувениры из Германии

    Баварский брецель

    Следующий пункт программы - хлеб насущный, вернее - баварский крендель (Bayerische Brezel). Пекут их повсюду в Германии, но знак регионального деликатеса присвоен тем, которые делают в Баварии - там, где их когда-то придумали. Аппетитные брецели, конечно же, были на столах, когда летом 2015 года здесь принимали участников саммита "большой семерки".

  • Крестьянка с двумя буханками хлеба пумперникель на фотографии 1919 года

    Вкусные сувениры из Германии

    Пумперникель

    Немецкие пекарни производят более 300 сортов хлеба. Например, история ржаного пумперникеля из Вестфалии (Westfälischer Pumpernickel) насчитывает свыше четырехсот лет. В печи он должен находиться почти сутки. Часто продается в жестяных банках и может долго храниться. Он полезен и ускоряет пищеварение. Правда, название в переводе с вестфальского наречия означает "пукающий Николай"...

  • Бокал пива на набережной Рейна в Кельне

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкое пиво

    Колбасой, сыром и хлебом запаслись. Теперь можно и нужно подумать о пиве. Географические знаки на данный момент получило восемь традиционных видов этого напитка и пивных регионов. Среди них кельнский кёльш (Kölsch), баварское пиво - в целом (Bayerisches Bier) и для Октоберфеста - в частности (Oktoberfestbier), а также пиво дортмундское (Dortmunder Bier) и пиво бременское (Bremer Bier).

  • Шпреевальдские соленые огурцы

    Вкусные сувениры из Германии

    Соленые огурчики

    Солеными огурцами никого не удивишь, но в Германии есть особые огурцы почти с культовым статусом - Spreewälder Gurken, из главной немецкой огуречной кадушки - Шпреевальда. Этого регион, славящийся живописными каналами, называют "Немецкой Венецией". Его влажная и богатая гумусом почва идеально подходит для выращивания огурцов, а традиции промышленного консервирования зародились в середине XIX века.

  • Кадр из телевизионной передачи Wetten, dass…

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкая горчица

    Доподлинно неизвестно, в какой именно сорт горчицы был вынужден окунуться ведущий этого телешоу, проигравший пари, но первую немецкую горчицу ABB-Senf или Düsseldorfer Mostert начали выпускать в Дюссельдорфе в 1726 году и делают здесь до сих пор. Кстати, традиционный керамический бочонок с буквами ABB, инициалами владельца фирмы, даже попал на один из натюрмортов Винсента Ван Гога.

  • Яблочное вино

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкий сидр

    Бутылка вина - подарок распространенный. В Германии выбор большой, например, из подвалов мозельских или баденских виноделов. Однако знак соответствия ЕС присвоили пока лишь яблочному вину из Гессена (Hessischer Apfelwein). Ebbelwoi, как его называют во Франкфурте-на-Майне, подают в таких традиционных кувшинах. Здесь этот местный сидр является настоящим народным напитком.

  • Огуречник

    Вкусные сувениры из Германии

    Зеленый соус

    Задержимся ненадолго во Франкфурте, где есть еще один интересный региональный продукт из европейского списка - традиционный зеленый соус (Frankfurter Grüne Soße). Готовят его свежим из семи трав. Семена этих трав можно привезти в подарок вместе с рецептом. На фотографии - огуречник. Также в состав соуса входят кервель, кресс-салат, петрушка, малая кровохлебка, кислый щавель и шнитт-лук.

  • Лук сорта хёри бюлле

    Вкусные сувениры из Германии

    Сады и огороды

    Раз уж зашла речь о дарах садов и огородов, отметим, что знак соответствия ЕС в Германии имеет почти два десятка овощей и фруктов, вернее - регионов их возделывания. Среди них - этот лук со звучным названием хёри бюлле (Höri Bülle) с Боденского озера, несколько районов выращивания спаржи - Абенсберг, Борнхайм и Шробенхаузен, а также картофель из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidekartoffeln).

  • Традиционная маслобойная мельница в Лаузице

    Вкусные сувениры из Германии

    Льняное масло

    Льняное масло считается очень важным продуктом для здоровья благодаря большому количеству ценных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Один из традиционных регионов его производства в Германии - Лаузиц (Lausitz), он же Лужица. Лужицкое льняное масло (Lausitzer Leinöl) входит не только в список деликатесов Саксонии, но и получило знак регионального соответствия ЕС.

  • Открытие Музея Ганзы в 2015 году

    Вкусные сувениры из Германии

    Марципан из Любека

    В конце подборки - сладкое на десерт. Начнем с лакомств из марципана, которые в Германии традиционно производят в Любеке (Lübecker Marzipan). Такой сладкий ключ здесь подготовили к открытию музея Ганзы, в котором участвовала Ангела Меркель. В Европу рецепт марципана попал с Востока. Им восхищались еще Фома Аквинский и Боккаччо. В Любек секреты приготовления привезли, кончено же, ганзейские купцы.

  • Ахенские пряники

    Вкусные сувениры из Германии

    Ахенские пряники

    Говорим "Ахен", подразумеваем "пряники" (Aachener Printen). Считается, что в этом древнем немецком городе они появились в XV веке, а секрет их приготовления привезли сюда медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Эти пряники считаются традиционным лакомством на Рождество, но выпускают и продают их здесь круглый год.

  • Нюрнбергские имбирные пряники

    Вкусные сувениры из Германии

    Нюрнбергские имбирные пряники

    Пряников в Германии делают много разных, но помимо ахенских в Евросоюзе зарегистрировано географическое название еще только одного вида - имбирных пряников из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen). Впервые они упоминаются в конце XIV века. В 1487 году перед праздником Вознесения Господня император Фридрих III раздавал здесь такие пряники со своим профилем детям, что тоже нашло отражение в хрониках.

  • Дрезденский штолен

    Вкусные сувениры из Германии

    Дрезденский штолен

    Рождественский кекс из Дрездена (Dresdner Christstollen) также является зарегистрированной в Евросоюзе географической маркой. Производят эти кексы вручную на местных предприятиях, входящих в специальное объединение. Первое письменное упоминание датировано 1474 годом, но в нем речь шла о постной выпечке. Использовать масло для его приготовления папа римский разрешил саксонцам в 1491 году.

  • Бременский кекс

    Вкусные сувениры из Германии

    Бременский кекс

    Этот немецкий город знаменит не только музыкантами, но и своими бременскими кексами (Bremer Klaben) - местным вариантом штоленов. Готовят их из тяжелого дрожжевого теста, добавляя обильно изюм и сухофрукты в соотношении один к одному. Обязательными ингредиентами являются также кардамон, цедра лимона, ваниль и миндаль. Штолены катают вручную, а для бременских кексов используются специальные формы.

  • Разные виды пирогов баумкухен

    Вкусные сувениры из Германии

    Баумкухен из Зальцведеля

    Такие пироги выпекают во многих местах Германии - слой за слоем на вращающемся валике. Разрез напоминает годовые кольца деревьев, отсюда название баумкухен (Baumkuchen), то есть буквально - "дерево-пирог". Первый немецкий рецепт был записан в 1450 году. В Средние века подавали на свадьбах патрициев. В список ЕС включен пирог, который выпекают в городе Зальцведель (Salzwedeler Baumkuchen).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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