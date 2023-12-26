Из-за угрозы терактов в ФРГ усилены меры безопасности

В МВД ФРГ предупредили о повышенной угрозе со стороны исламистского терроризма. Кельнский собор, который мог стать объектом атаки, остается закрытым для большинства туристов.

На фоне угрозы терактов, которые, по данным спецслужб Германии и Австрии, исламисты могли готовить в этих странах в период празднования Рождества, органы безопасности ФРГ призывают к бдительности в преддверии Нового года.. "В настоящий момент существует повышенная угроза со стороны исламистского терроризма. В этой связи органы безопасности на федеральном и земельных уровнях действуют с максимальной бдительностью", - заявил представитель МВД ФРГ во вторник, 26 декабря.

Кельнский собор, который в период празднования Рождества и Нового года обычно посещают около 100 000 человек, остается закрытым для большинства туристов. Исключение делается для тех, кто записался заранее на экскурсии внутри собора. Посещение его сокровищницы и смотровой площадки под крышей здания на данный момент невозможно. Как указал глава службы безопасности Кельнского собора, "все литургические мероприятия проводятся" по плану. Верующие могут посетить службу после их досмотра полицией.

Предупреждение об угрозе терактов в Кельне и Вене

23 декабря немецкие СМИ сообщили со ссылкой на спецслужбы, что Кельнский собор в Германии, а также одна из церквей в Вене могли стать объектами нападения террористов. По данным кельнской полиции, имеющиеся подозрения указывали на опасность теракта в период празднования Нового года, однако меры безопасности в соборе были усилены уже перед Рождеством, отмечаемым католической и протестантской церквями 25 декабря.

Полиция досматривала посетителей собора уже с Сочельника, 24 декабря. Вечером того же дня Кельнский собор осмотрели сотрудники полиции со служебными собаками, однако никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) предупредила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что угроза нападений со стороны радикальных исламистских группировок в ФРГ продолжает расти. Опасность "радикализации готовых к насилию исламистов высока" и федеральное правительство относится к ней очень серьезно, подчеркнула Фезер. "Исламистские преступники-одиночки представляют собой опасность, которая существует всегда", - добавила она.

Опасность со стороны исламистов в Германии

По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), к 7 декабря в Германии было выявлено 486 исламистов, представляющих угрозу. Федеральное ведомство по уголовным делам (ВКА) предполагает, что возможное дальнейшее обострение конфликта между Израилем и террористической организаией ХАМАС отдельные радикально настроенные исламисты могут воспринять как "побуждение к нападению".

В связи с повышенной угрозой исламистских терактов меры безопасности усилили и в Австрии. 24 декабря в Вене были задержаны четыре человека. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - сейчас находятся в камерах предварительного заключения. В отношении них было начато расследование по подозрению в принадлежности к террористическому объединению в совокупности с террористическими преступлениями. Как сообщило 26 декабря агентство dpa со ссылкой на прокуратуру Австрии, полиция изучает мобильные телефоны и другие носители данных, конфискованные при обысках.

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