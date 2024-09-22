Израильские военные ворвались в офис Al Jazeera в Рамалле

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные потребовали закрыть его бюро в Рамалле на Западном берегу реки Иордан на 45 дней.

Израильские военные ворвались в офис катарского телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном берегу реки Иордан и приказали закрыть его на 45 дней. Кадры, на которых войска заходят в офис и передают военный приказ одному из его сотрудников канал показал в прямом эфире в ночь на воскресенье, 22 сентября. После этого трансляция была прервана, пишет агентство Reuters.

Правительство Израиля решило закрыть Al Jazeera в стране

В начале мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что телеканал Al Jazeera будет закрыт в Израиле. Правительство страны обвиняет канал в подстрекательстве арабского населения страны к насилию против государства и его армии, особенно после террористической атаки движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В том же месяце израильские власти провели обыск в номере отеля в Иерусалиме, который использовался Al Jazeera в качестве офиса.

Закон о закрытии "враждебных СМИ" в Израиле

Парламент Израиля (Кнессет) 1 апреля утвердил закон, позволяющий закрывать "враждебные СМИ" в стране. Согласно этой норме, министр связи Израиля с согласия премьера может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если это фактически наносит вред безопасности государства. Кроме того, Минсвязи может отдать распоряжение о закрытии офисов такого СМИ и блокировке его сайта.

В Белом доме тогда заявили, что если сообщения о планах закрыть Al Jazeera подтвердятся, это будет "тревожным фактом", поскольку данное действие со стороны израильских властей является прямым нарушением свободы слова.