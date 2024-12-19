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Израильская армия впервые атаковала столицу Йемена Сану

Алексей Волошинов
19 декабря 2024 г.

Авиация и флот Израиля впервые нанесли удар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане и нескольким морским портам. Это стало ответом на ракетную атаку хуситов по израильской территории.

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Последствия израильского удара по электростанции в столице Йемена Сане, 19 декабря 2024 года
Последствия израильского удара по электростанции в столице Йемена СанеФото: Khaled Abdullah/REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые атаковала контролируемую хуситами столицу Йемена Сану, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в соцсетях ЦАХАЛ ранним утром в четверг, 19 декабря.

"Истребители ВВС Израиля под руководством разведывательного управления и ВМС Израиля нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена", - говорится в сообщении. В израильской армии пояснили, что атакованные объекты использовались хуситами в военных целях. Позднее стало известно, что под удар, помимо йеменской столицы, попали порты Рас-Исса, Ходейда и Ас-Салиф.

Подконтрольный хуситам местный Минздрав сообщил, что в результате израильских ударов погибли девять человек, еще трое получили ранения. Сколько среди них гражданских - не уточняется.

Атака ЦАХАЛ по Сане - ответ на удар по Израилю из Йемена

В ночь на 19 декабря йеменские хуситы нанесли удар ракетой по территории Израиля. По данным ЦАХАЛ, после ее перехвата боеголовка боеприпаса повредила школу в городе Рамат-Ган в центральной части Израиля. В результате удара никто не пострадал.

Всего, как пишет израильское издание The Times of Israel, за последний год йеменские террористы запустили по территории еврейского государства более 200 ракет и 170 дронов. По данным ЦАХАЛ, большинство из них были перехвачены или не достигли цели.

Нетаньяху: Те, кто нападает на Израиль, платят за это очень высокую цену

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении прокомментировал атаку Армии обороны Израиля по целям в Йемене. "Мы сделали это в ответ на повторяющиеся атаки хуситов на гражданские объекты в Израиле", - заявил он.

Политик добавил, что, действуя против хуситов, Израиль "защищает интересы всей международной общественности". "После ХАМАС, "Хезболлах" и режима Асада в Сирии хуситы остаются практически последним звеном в "Оси зла" Ирана. Они учатся и еще многому научатся по-плохому: те, кто нападает на Израиль, платят за это очень высокую цену", - подытожил Нетаньяху.

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