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Израиль: "горячая линия" на русском на случай угроз евреям

Павел Мыльников
23 ноября 2023 г.

Линия, запущенная бюро "Натив", нацелена на постсоветские государства и позволяет сообщать об угрозах евреям и призывах к антисемитским акциям.

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Собравшиеся у аэропорта в Махачкале выражали протест против прибытия на территорию Дагестана , как они предполагали, "беженцев" из Израиля.
В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли беспорядки перед прибытием рейса авиакомпании Red Wings из Тель-АвиваФото: Ramazan Rashidov/ITAR-TASS/IMAGO

Правительственное израильское бюро "Натив", отвечающее за связь с еврейскими сообществами в странах бывшего Советского Союза, запустило "горячую линию" на русском языке, куда можно сообщать об угрозах евреям, а также о призывах к антисемитизму. Информацию об этом интернет-портал Ynet опубликовал в среду, 22 ноября. Присылать сообщения можно в том числе с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Антисемитские акции на юге России

В конце октября по Северному Кавказу прокатилась волна антисемитских акций. Так, жители Хасавюрта в Республике Дагестан 28 октября устроили сход возле отеля "Фламинго" с требованием доказать, что там нет евреев. Толпа забрасывала гостиницу камнями и кричала "Аллах Акбар".

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске состоялся пропалестинский митинг, участники которого призвали выселить этнических евреевиз этого российского региона. В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике произошел пожар в строящемся Еврейском религиозном национально-культурном общинном центре. На стене здания неизвестные написали оскорбляющую евреев надпись.

В столице Дагестана Махачкале 29 октября произошли масштабные беспорядки перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сотни человек на несколько часов захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев, а также выламывали двери, блокировали выезжающие с территории авиаузла автомобили, самовольно проверяли паспорта у находившихся там людей и пытались прорваться в прилетевший самолет.

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