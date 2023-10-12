Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Израиль обратился к Берлину с просьбой об оказании конкретной военной помощи. Министр заверил, что Германия находится на стороне Израиля в его конфликте с ХАМАС.

Израиль на фоне террористических атак палестинского радикального движения ХАМАС по его территории запросил у Германии боеприпасы для кораблей, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на полях заседания стран НАТО в Брюсселе утром в четверг, 12 октября. По сведениям агентства dpa, Израиль также желает получить от Германии консервированную кровь и бронежилеты.

Писториус сказал, что Германия обсудит с Израилем эту заявку, добавив, то Берлин находится на стороне Израиля в его конфликте с ХАМАС. Накануне вечером министерство обороны ФРГ подтвердило, что Германия предоставит Израилю до двух боевых беспилотников Heron TP. Бундесвер в настоящее время арендует пять таких БПЛА. Немецкие солдаты обучаются обращению с ними в Израиле.

Только 11 октября Борис Писториус еще заявлял, что нет никаких признаков того, что Израиль намеревается запросить у Германии и других союзников вооружение и технику для борьбы с ХАМАС, но добавил, что в случае, если это все же произойдет, Германия, естественно, обсудит этот вопрос с партнерами.

Израильская операция в секторе Газа

Армия Израиля в настоящее время наносит по сектору Газа массированные удары с воздуха в ответ на масштабное вторжение боевиков ХАМАС, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли более 1300 израильтян, и еще около четырех тысяч были ранены. В результате ответных израильских ударов погибли не менее 1200 палестинцев, еще 5300 были ранены.

Сотни тысяч жителей сектора Газа, спасаясь от налетов авиации Израиля, были вынуждены покинуть свои дома. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа призваны лишить ХАМАС возможности управлять этим регионом.

Эксперты ООН осудили массированные бомбардировки сектора Газа

Между тем группа независимых экспертов ООН осудила массированные авиаудары по Газе, заявив, что "тотальные удары возмездия по Газе равносильны коллективному наказанию". Эксперты, в числе которых несколько спецдокладчиков ООН, подчеркнули, что они осуждают "ужасающие преступления, совершенные ХАМАС", но отметили, что Израиль прибег к "нападениям без разбора на и так уже истощенное палестинское население, живущее в условиях незаконной блокады на протяжении 16 лет и уже прошедшее через пять жестоких войн".

"Это равносильно коллективному наказанию. Для насилия, совершаемого без разбора в отношении безвинных гражданских лиц, не может быть оправдания независимо от того, кем оно совершается - ХАМАС или израильскими войсками. Это категорически запрещено нормами международного права и равносильно военному преступлению", - цитирует заявление экспертов ООН агентство Reuters.

Смотрите также: