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Израиль заявил о первой в истории встрече с главой МИД Ливии

Даниил Сотников
28 августа 2023 г.

МИД Израиля сообщил о тайной встрече с главой МИД Ливии. Правительство в Триполи называет встречу случайной, а министра уже отправили в отставку.

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн
Министр иностранных дел Израиля Эли КоэнФото: Janine Schmitz/photothek/imago images

Министры иностранных дел Израиля и Ливии тайно встретились в Италии на прошлой неделе, что стало первой в истории встречей глав МИД двух стран, сообщило министерство иностранных дел Израиля в воскресенье, 27 августа. Правительство в Триполи отрицает факт переговоров и называет встречу "случайной".

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что обсудил со своим ливийским коллегой Наджлой Мангушем "большой потенциал отношений между двумя странами". Кроме того, по словам Коэна, стороны обсудили важность сохранения наследия бывшей еврейской общины Ливии, возможную помощь Израиля в гуманитарных вопросах, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Глава МИД Ливии отправлен в отставку

После заявления израильской стороны премьер-министр базирующегося в Триполи правительства Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и начал административное расследование по этому поводу, сообщает агентство Reuters.

В МИД страны заявили, что Мангуш отказался от встречи с представителями Израиля и что произошедшее было "неподготовленной, случайной встречей во время визита в министерство иностранных дел Италии".

В заявлении ливийского министерства подчеркивается, что взаимодействие не включало "каких-либо обсуждений, соглашений или консультаций" и что МИД "подтверждает свое полное и абсолютное неприятие нормализации отношений" с Израилем.

AP: Посредником встречи стал глава ЦРУ

Как пишет агентство AP со ссылкой на источник в правительстве Ливии, нормализация отношений между странами впервые обсуждалась на встрече Дбейбы и директора ЦРУ Уильяма Бернса, который посетил Ливию в январе. Бернс предложил правительству Дбейбы присоединиться к группе четырех арабских стран, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках "Соглашений Авраама" при посредничестве США в 2020 году, пишет AP.

По данным агентства, премьер Ливии дал первоначальное согласие, но остался обеспокоен негативной реакцией общественности в стране. Ливия не признает независимость Израиля, а между странами нет дипломатических отношений.

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