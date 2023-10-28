Израиль вновь призвал жителей Газы покинуть север сектора

В армии Израиля предупредили, что "окно возможностей" для эвакуации с севера сектора Газа на юг скоро закроется.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 28 октября, вновь призвала жителей севера сектора Газа покинуть дома ради собственной безопасности перед предстоящей израильской военной операцией.

"Это срочная военная рекомендация. Ради вашей непосредственной безопасности мы призываем всех жителей северной части сектора Газа и города Газа временно переехать на юг", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, подчеркнув, что "окно возможности" для эвакуации "скоро закроется".

По словам Хагари, предстоящая военная операция израильской армии "призвана точно и интенсивно" нейтрализовать угрозу со стороны радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле. Боевики ХАМАС используют в качестве живого щита гражданское население, а также школы, мечети и больницы.

Комиссар ООН по правам человека осудил отключение интернета в Газе

В Организации Объединенных Наций на фоне расширения операций ЦАХАЛ в Газе предупредили о риске появления еще тысяч жертв. "Учитывая то, как до сих пор проводились военные операции в контексте 56-летней оккупации, я поднимаю тревогу по поводу возможных катастрофических последствий крупномасштабных наземных операций в секторе Газа и возможности гибели еще тысяч мирных жителей", - отметил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Тюрк также осудил отключение интернета и телекоммуникаций в Газе. "Усугубляя страдания гражданского населения, израильские удары по телекоммуникационным объектам и последующее отключение интернета фактически лишили жителей Газы возможности узнать, что происходит в секторе Газа, и отрезали их от внешнего мира", - подчеркнул он, призвав все стороны "сделать все возможное для деэскалации конфликта".

Обстрел Израиля из сектора Газа продолжается

Ранее в этот же день продолжились обстрелы израильских городов из сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, сирены тревоги включались несколько раз в прибрежных городах, в том числе в Тель-Авиве и Ашкелоне. По данным полиции, ракета попала в здание в городе Беэр-Шева. По предварительной информации, никто не пострадал.

По израильским данным, с 7 октября из сектора Газа по Израилю было выпущено около 8000 ракет. Большинство из них были сбиты.

Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа

В ночь на 28 октября в ЦАХАЛ объявили, что расширяют операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку ХАМАС 7 октября, в результате которой погибли более 1400 человек. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены "с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС", а также освобождения заложников, заявил представитель израильской армии Хагари.

По подтвержденным данным на 28 октября, в плену ХАМАС остаются 229 человек.

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