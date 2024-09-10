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Израиль ударил с воздуха по целям в гумзоне в секторе Газа

Сергей Ромашенко
10 сентября 2024 г.

Израиль сообщил об уничтожении "высокопоставленных террористов". В то же время палестинцы утверждают, что в гуманитарной зоне не было никаких боевиков, погибли 40 мирных жителей и еще 60 ранены.

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Спасательные работы в гуманитарной зоне после авиаудара Израиля
Спасательные работы в гуманитарной зоне после авиаудара ИзраиляФото: Hani Alshaer/Anadolu/picture alliance

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов с воздуха по гуманитарной зоне в секторе Газа, в результате которой, по утверждению палестинцев, погибли десятки людей. При обстреле командного центра палестинского радикального движения ХАМАС были уничтожены "высокопоставленные террористы", сообщила израильская армия в ночь на вторник, 10 сентября.

В то же время представитель палестинских спасательных служб в интервью агентству AFP заявил, что при ударе по гуманитарной зоне "Аль-Мавази" в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа погибли не менее 40 человек, еще 60 ранены и госпитализированы в окрестных больницах. "Наши бригады все еще пытаются спасти 15 пропавших людей", - сказал он, отметив, что удар был нанесен по "палаткам перемещенных лиц".

Согласно другим сообщениям палестинской гражданской обороны, в результате израильского удара образовались гигантские воронки. "Жертвами массового убийства в "аль-Мавази стали целые семьи, тела которых исчезли под завалами песка и в глубоких ямах", рассказали они.

Взаимные обвинения

Израильская армия обвинила "террористические группировки в секторе Газа" в "систематическом использовании гуманитарной инфраструктуры, в том числе делимитированной гуманитарной зоны, для террористических действий против государства Израиль и израильской армии".

ХАМАС заявил, что в районе, подвергшемся израильскому авиаудару, не было никаких боевиков, и назвал версию Израиля "наглой ложью".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 41 тысяча человек, еще почти 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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