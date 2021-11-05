Израиль: ревакцинация спасет страну? (15.11.2021)

Бустерная вакцинация от коронавируса: "Третья прививка спасла Израиль"

Израиль первым в мире сделал ставку на повторную вакцинацию всего населения. 10 ноября комиссия Минздрава рекомендовала прививать от коронавируса детей от 5 лет. Как страна справляется с пандемией?