 Израиль: ревакцинация спасет страну? (15.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.11.2021

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Израиль: ревакцинация спасет страну? (15.11.2021)

Израиль первым начал массовую ревакцинацию населения. Третью прививку сделали уже миллионы жителей страны. На этом фоне четвертая волна стала отступать.

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