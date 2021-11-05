Израиль: ревакцинация спасет страну? (15.11.2021)

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Израиль первым начал массовую ревакцинацию населения. Третью прививку сделали уже миллионы жителей страны. На этом фоне четвертая волна стала отступать.
Израиль первым в мире сделал ставку на повторную вакцинацию всего населения. 10 ноября комиссия Минздрава рекомендовала прививать от коронавируса детей от 5 лет. Как страна справляется с пандемией?
Бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом, заявил глава Минздрава ФРГ Шпан. В стране зафиксирован новый пик заражаемости вирусом SARS-CoV-2 за сутки.
С началом пандемии многие политические решения принимаются на основе рекомендаций из мира науки. Какие меры, по мнению немецких ученых, способны обуздать растущее число заболеваний ковидом?
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