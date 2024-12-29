Израиль представил в ООН доклад о пытках заложников ХАМАС

Министерство здравоохранения Израиля представило в ООН доклад о пытках, совершенных членами террористической группировки ХАМАС в отношении израильтян, похищенных в ходе атаки радикальных исламистов на кибуцы и музыкальный фестиваль на юге Израиля в октябре 2023 года. Документ был представлен специальному докладчику ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, сообщило в субботу, 28 декабря, агентство dpa.

Глава израильского Минздрава Уриэль Буссо заявил, что речь в докладе идет о "жестоком обращении, психологическом насилии, физических пытках и действиях, которые не поддаются воображению". По его словам, отчет основан на выводах врачей, лечивших более 100 заложников ХАМАС, которые ранее оказались на свободе в ходе краткосрочного прекращения огня в секторе Газа или в результате действий Армии обороны Израиля.

Почти все освобожденные - а среди них мужчины, женщины и дети - подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию в той или иной форме, заявил Буссо. Среди "типичных" методов негуманного обращения с заложниками, которые применяли исламисты, глава израильского Минздрава также назвал одиночное заключение, голодание, лишение сна, угрозы и отказ в помощи при травмах и хронических заболеваниях.

"Заложников избивали, связывали, таскали за волосы, лишали еды и воды, наносили ожоги. Их часто держали в ужасных гигиенических условиях. Некоторые болезненные медицинские процедуры проводились без анестезии. Женщины подвергались сексуальным домогательствам, им приходилось раздеваться перед похитителями-мужчинами и терпеть прикосновения", - приводит выдержки из доклада dpa.

В марте 2024 года Израиль представил в ООН другой доклад, описывающий негуманное обращение ХАМАС с заложниками - в нем речь шла о сексуальном насилии. Однако официальным лицам страны не понравилось отсутствие реакции на документ со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - на фоне его "молчания" Израиль отозвал из ООН своего постпреда.

Судьба около 100 заложников ХАМАС остается неизвестной

Спустя более 14 месяцев с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в плену у радикальной группировки числится 101 человек. Общественность не располагает никакими данными о состоянии этих людей и даже о том, живы ли они.

По состоянию на начало ноября 2024 года из удерживаемых ХАМАС заложников лишь 51 человек оставался в живых, писала ранее газета Israel Hayom со ссылкой на израильскую разведку. Власти Израиля при этом допускают, что фактическое число остающихся в живых заложников может быть еще меньше, учитывая "интенсивное военное давление" на сектор Газа и условия содержания пленников.

По словам собеседника издания, официальные лица сообщили семьям предполагаемых погибших о своих выводах, и некоторые из родственников согласились с мнением разведки. В то же время в Израиле продолжают проходить многотысячные акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа и заключению с ХАМАС сделки об освобождении заложников.

В демонстрациях участвуют и родственники похищенных ХАМАС израильтян. Они критикуют действия властей, не способствующие окончанию конфликта.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.