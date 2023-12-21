Израиль предписал новую эвакуацию жителей в секторе Газа

Власти Израиля обнародовали новую карту, согласно которой эвакуации подлежат жители еще 20 процентов территории города Хан-Юнис. ХАМАС отказался от предложения Израиля о недельном перемирии.

Израиль предписал новую масштабную эвакуацию населения из города Хан-Юнис, расположенного в южной части сектора Газа. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в четверг, 21 декабря, сообщило, что накануне Израиль выпустил новую карту, согласно которой эвакуации подлежат жители еще 20 процентов территории Хан-Юниса и окрестностей.

По данным ООН, до начала войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС в этом районе проживали более 110 тысяч человек. Здесь же находятся 32 приюта, на территории которых укрываются более 140 тысяч внутренних перемещенных лиц, в основном, из северной части сектора Газа.

Усиление ударов по Хан-Юнису

20 декабря израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов с суши, моря и воздуха по "десяткам террористов и объектов террористической инфраструктуры" в Хан-Юнисе. Тель-Авив уже неоднократно заявлял о намерении полностью уничтожить ХАМАС.

В последние дни операции Израиля были сосредоточены вокруг Хан-Юниса - второго по величине города в секторе Газа. Израильские военные полагают, что в туннелях под городом скрывается один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар.

ХАМАС отказался от предложения о перемирии

Между тем ХАМАС отказался от предложения Израиля о недельном перемирии. Израиль предложил ХАМАС отпустить 40 оставшихся в заложниках женщин, детей и пожилых мужчин, которым требуется медпомощь, в обмен на недельное прекращение огня и разрешение доставить в сектор Газа гуманитарную помощь.

ХАМАС отказался, потребовав сначала установить перемирие, а уже после этого обсуждать процесс возвращения заложников, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

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