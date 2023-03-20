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Флаги Израиля и ПалестиныФото: PATRICK BAZ/AFP/Getty Images
КонфликтыИзраиль

Израиль пообещал Палестине полгода не строить форпосты

Даниил Сотников
20 мин. назад

Израиль и Палестина на переговорах в Египте договорились прекратить односторонние действия на 3-6 месяцев.

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Израиль согласился остановить обсуждение строительства новых поселений на палестинских территориях на четыре месяца и выдачу разрешений на сооружение форпостов на полгода. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на совместное заявление Израиля, Палестины, Египта, Иордании и США в воскресенье, 19 марта.

Стороны в ходе переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе договорились работать над деэскалацией и "предотвращением дальнейшего насилия" и заявили о приверженности "укреплению безопасности, стабильности и мира как для израильтян, так и для палестинцев", говорится в документе.

"Правительство Израиля и Палестинской национальной администрации подтвердили свою готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трех до шести месяцев", - подчеркивается в заявлении. Стороны также договорились "разработать механизм сокращения и борьбы с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к обострению ситуации", говорится в коммюнике.

Эскалация насилия в регионе

Делегации Израиля и Палестины встретились во второй раз менее чем за месяц при посредничестве Египта, Иордании и США, чтобы добиться эскалации кризиса, обострившегося в последние месяцы, отмечает агентство AP.

За это время в результате действий израильской армии погибли более 200 палестинцев, а в ходе нападений палестинцев умерли более 40 израильтян, напоминает агентство. Следующая встреча запланирована на апрель, и также пройдет в Египте.

После предыдущей встречи в феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти не отменяют уже одобренные планы по строительству нового жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан.

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