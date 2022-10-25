Израиль передал США сведения об иранских дронах в Украине

На 245-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 26 октября (время московское).

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), находясь в Киеве, со скепсисом высказался о возможности переговоров с Россией об окончании войны. Каждый желает, чтобы военные действия прекратились, сказал Штайнмайер журналисту немецкой телекомпании ARD. Однако действия РФ в Украине вынуждают "сомневаться в том, что в Москве имеются партнеры, с которыми можно о чем-то договориться". По словам президента ФРГ, не должно получиться так, чтобы захват территорий был скреплен договоренностью о прекращении огня.

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Не менее двух человек погибло в результате российского удара по Днепру, сообщил в телеграм-канале мэр города Борис Филатов. По его данным, была обстреляна автомобильная заправка. "Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС", - написал Филатов. По данным главы областной администрации Валентина Резниченко, ранения получили трое местных жителей.

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Президент Израиля Ицхак Герцог, по его собственным данным, предоставил США сведения спецслужб, доказывающие использование Россией в Украине иранских БПЛА. "Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира", - заявил Герцог, находясь в Вашингтоне с визитом. По его словам, международное сообщество должно "выучить уроки" и говорить с Ираном "единым, жестким и бескомпромиссным языком". Несмотря на это, Израиль до сих пор воздерживается от оказания военной помощи Украине и не готов поставить ей систему ПВО "железный купол".

Хроника событий 25 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 октября 00.00 - 13.59 >>>

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