  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Обломки иранского дрона, сбитого в Украине
Обломки иранского дрона, сбитого в УкраинеФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Израиль передал США сведения об иранских дронах в Украине

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 октября.

https://p.dw.com/p/4Ig20

На 245-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 26 октября (время московское).

++02.10++

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), находясь в Киеве, со скепсисом высказался о возможности переговоров с Россией об окончании войны. Каждый желает, чтобы военные действия прекратились, сказал Штайнмайер журналисту немецкой телекомпании ARD. Однако действия РФ в Украине вынуждают "сомневаться в том, что в Москве имеются партнеры, с которыми можно о чем-то договориться". По словам президента ФРГ, не должно получиться так, чтобы захват территорий был скреплен договоренностью о прекращении огня.

++01.00++

Не менее двух человек погибло в результате российского удара по Днепру, сообщил в телеграм-канале мэр города Борис Филатов. По его данным, была обстреляна автомобильная заправка. "Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС", - написал Филатов. По данным главы областной администрации Валентина Резниченко, ранения получили трое местных жителей.

++00.05++

Президент Израиля Ицхак Герцог, по его собственным данным, предоставил США сведения спецслужб, доказывающие использование Россией в Украине иранских БПЛА. "Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира", - заявил Герцог, находясь в Вашингтоне с визитом. По его словам, международное сообщество должно "выучить уроки" и говорить с Ираном "единым, жестким и бескомпромиссным языком". Несмотря на это, Израиль до сих пор воздерживается от оказания военной помощи Украине и не готов поставить ей систему ПВО "железный купол".

 

Хроника событий 25 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Как в Киеве убирают последствия атак дронов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что происходит на украино-белорусской границе? (24.10.2022)

Что происходит на украино-белорусской границе? (24.10.2022)

После заявлений Лукашенко о создании совместной группировки войск Беларуси и России, украинцы ждут нового наступления на Киев. Репортаж DW с украино-белорусской границы.
Конфликты24 октября 2022 г.02:33 мин.
external

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

С начала мобилизации в России прошел месяц, за это время сотни тысяч мужчин покинули страну. Как за это время изменились настроения в стране? Должна ли Европа помогать уклонистам? Скажется ли недовольство населения на режиме Путина?
Политика20 октября 2022 г.44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции в Берлине

244-й день войны: В Берлине обсудили восстановление Украины

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "президент Франции Эмманюэль Макрон" начинает разговор по телефону с папой римским: "Ваше святейшество...". "Папа Франциск" возражает: "А чего сразу я?".

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Политика10 ч. назад
Риши Сунак

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Политика12 ч. назад
Рекламный плакат в Москве, призывающий к мобилизации в армию РФ

Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

Общество22 ч. назад
Знак в лесу, предостерегающий о ядерном заражении местности

243-й день войны в Украине: РФ ищет предлог для эскалации

243-й день войны в Украине: РФ ищет предлог для эскалации

Конфликты24 октября 2022 г.
Щит "Вход и въезд запрещен"

Что такое "грязная бомба", и зачем Россия о ней заговорила

Что такое "грязная бомба", и зачем Россия о ней заговорила

Политика24 октября 2022 г.
Берлин, 24. октября 2022 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Германо-украинском бизнес-форуме "Rebuild Ukraine"

Как Германия будет участвовать в восстановлении Украины

Как Германия будет участвовать в восстановлении Украины

Конфликты24 октября 2022 г.
На главную страницу