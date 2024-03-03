Израиль: Палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли в давке

Армия Израиля заключила, что десятки мирных палестинцев погибли в давке, а не в результате израильского удара. Целый ряд стран поддержали призыв ООН к проведению расследования.

Израильские военные завершили предварительное расследование инцидента возле гуманитарного конвоя ООН в секторе Газа и пришли к выводу, что десятки мирных палестинцев погибли не в результате израильского удара, а из-за давки, сообщил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари в воскресенье, 3 марта.

"Армия обороны Израиля завершила предварительно расследование печального инцидента, в ходе которого гражданские лица в секторе Газа были затоптаны насмерть и получили травмы, когда устремились к конвою. Расследование на основе информации, полученной от командиров и солдат на месте, позволяет заключить, что удара в направлении конвоя произведено не было. Большинство палестинцев были убиты и пострадали в результате давки", - сказал Хагари.

"После предупредительных выстрелов с целью рассеять толпу и после того, как наши войска стали отходить, несколько мародеров приблизились к нашим войскам и создали для них непосредственную угрозу. Согласно предварительной проверке, солдаты открыли огонь по этим людям", - добавил он. Одновременно Хагари сообщил о запуске более тщательного расследования - оно будет проведено "независимой, профессиональной и экспертной комиссией", которая сообщит о результатах уже в ближайшие дни.

Более ста гражданских погибших

Израиль оказался под огнем критики после гибели десятков мирных жителей в ходе суматохи в секторе Газа 29 февраля, когда палестинцы собрались возле грузовиков ООН с гуманитарной помощью. Целый ряд стран поддержали призыв ООН о проведении расследования случившегося.

Органы здравоохранения в секторе Газа, находящиеся под контролем террористического движения ХАМАС, сообщили, что израильские солдаты убили более ста человек, пытавшихся прорваться к гуманитарному конвою возле города Газа, еще сотни людей были ранены. ХАМАС обвинил Израиль в нападении на ожидающих распределения помощи мирных людей. Израиль отверг это обвинение.

Совет Безопасности ООН на заседании 2 марта потребовал обеспечить меры безопасности для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа. "Все стороны конфликта должны соблюдать нормы международного права. Гражданское население в секторе Газа не может быть лишено доступа к гуманитарной помощи", - подчеркивается в заявлении ООН. Совбез ООН также призвал Израиль держать открытыми пункты пропуска гумпомощи в сектор Газа, открыть дополнительные КПП и обеспечить доставку гуманитарных грузов в этот регион.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября. Руководство Израиля заявило, что многие из заложников уже погибли.

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