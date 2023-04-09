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Израильские авиаудары на территории Сирии (фото из архива)Фото: AFP/Getty Images
ПолитикаИзраиль

Израиль ответил на ракетные обстрелы ударом по целям в Сирии

Анатолий Арни
1 ч. назад

Беспилотник израильской армии обстрелял пусковые установки в Сирии в ответ на запуск трех ракет по Голанским высотам с сирийской территории.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 9 апреля, нанесла удары по ряду целей в Сирии с помощью беспилотного летательного аппарата. Это стало ответом на произошедший ракетный обстрел Израиля с сирийской территории, а ударам израильского беспилотника подверглись пусковые установки, объяснили в ЦАХАЛ. По заявлениям военных, с территории соседней страны были запущены три ракеты по части Голанских высот, которая находится под контролем Израиля.

Ранее израильская армия заявила, что в ходе обстрела со стороны Сирии лишь одна из ракет попала на контролируемую Израилем территорию, упав в поле в южной части Голанских высот. По данным арабского телеканала Al Hadath, две другие запущенные ракеты упали на территории Иордании.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ранее, 7 апреля, Израиль нанес авиаудары по территории Ливана и сектору Газа в ответ на массированный обстрел со стороны Ливана 6 апреля. Обстрел был совершен во время Песаха - одного из главных иудейских праздников. Это стало крупнейшей эскалацией после войны между Израилем и Ливаном в 2006 году, а развернутая в регионе миротворческая миссия ООН UNIFIL призвала всех участников прекратить нападения. 

Атаке предшествовали произошедшие на Храмовой горе в Иерусалиме столкновения между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети "Аль-Акса", и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.

Ответственность за обстрел никто на себя не взял. В то же время после столкновений в Иерусалиме проиранское движение "Хезболлах", контролирующее обширные территории на юге Ливана, выразило поддержку палестинским группировкам, предпринимающим "любые шаги против Израиля".

Вместе с этим 7 апреля в Израиле произошли два нападения на граждан - в одном из случаев мужчина обстрелял людей и въехал в толпу в Тель-Авиве, а в другом неизвестные открыли огонь по машине с тремя женщинами на Западном берегу реки Иордан.

Спор о принадлежности Голанских высот

Голанские высоты имеют стратегическое значение как для Израиля, так и для Сирии. Израиль занял часть этих территорий в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году. Последующая аннексия Израилем этой части Голанских высот в конце 1981 года, не была признана международным сообществом.

В конце 2021 года израильское правительство утвердило план, согласно которому на Голанских высотах вдвое увеличится количество израильских поселенцев. На тот момент на находящейся под контролем Израиля территории проживали около 25 тысяч евреев, а также 20 тысяч лояльных Сирии этнических арабов - друзов и небольшая группа исповедующих ислам алавитов.

Смотрите также:

Эскалация конфликта в Израиле

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