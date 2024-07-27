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Израиль обвинил "Хезболлах" в обстреле Голанских высот

Алексей Волошинов
27 июля 2024 г.

По меньшей мере 11 человек погибли в результате обстрела Голанских высот. В МИД Израиля обвинили в атаке радикальное шиитское движение "Хезболлах" и предупредили о возможной полномасштабной войне.

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Израильские военные и медики на месте удара в деревне Мадждаль-Шамс в северной части Голанских высот
Израильские военные и медики на месте удара в деревне Мадждаль-Шамс в северной части Голанских высотФото: Jalaa MAREY/AFP

По меньшей мере 11 человек погибли в результате обстрела деревни Мадждаль Шамс в северной части оккупированных Израилем Голанских высот. Об этом в субботу, 27 июля, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Утверждается, что большинство жертв - дети или подростки. В момент атаки они находились на футбольном поле.

Израиль обвиняет в ударе "Хезболлах", но она отрицает причастность

В сообщении, опубликованном в социальных сетях израильской армии, говорится, что, согласно "анализу оперативных систем ЦАХАЛ", обстрел деревни Мадждаль Шамс "был осуществлен из района, расположенного к северу от деревни Хебаа на юге Ливана". "Согласно достоверной разведывательной информации, имеющейся в распоряжении ЦАХАЛа, за атакой стоит "Хезболлах", - утверждается в заявлении.

Президент Израиля Исаак Герцог назвал произошедшее "страшной и шокирующей катастрофой". В своем аккаунте в соцсети Х он написал: "Сегодня террористы "Хезболлах" жестоко напали и убили детей, единственным преступлением которых было то, что они пошли играть в футбол".

В свою очередь, исламисты отрицают свою причастность к атаке. В комментарии агентству AP представитель "Хезболлах" Мохаммед Афиф заявил, что группировка "категорически отрицает совершение атаки на Мадждаль Шамс" и настаивает, что ее удар был нацелен лишь на израильскую военную базу.

Глава МИД Израиля предупредил о возможности полномасштабной войны

Правительство Ливана на фоне удара по деревне Мадждаль Шамс осудило "все акты насилия и агрессии против гражданского населения". "Нападения на гражданских лиц являются вопиющим нарушением международного права и противоречат принципам гуманности", - говорится в заявлении правительства, призывающем "к немедленному прекращению боевых действий“.

В то же время, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью местному телевидению заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс "Хезболлах" "перешла все красные линии" и предупредил о возможности "полномасштабной войны". При этом, уверен Кац, Израиль получит поддержку со стороны европейских стран и США.

Позднее с заявлением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, а радикальное шиитское движение "Хезболлах" заплатит за это цену, "какую оно еще не платило".

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