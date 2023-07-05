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Израиль объявил о завершении военной операции в Дженине

Жан Рофе | Александра Иванова
27 мин. назад

Все израильские военные покинули район проведения масштабной операции в Дженине, указала пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Израильская бронетехника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, 3 июля 2023 года
Израильская бронетехника в Дженине, 3 июля 2023 годаФото: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Масштабная военная операция Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, по официальным данным, завершилась. Все военные были выведены оттуда, теперь они вернутся к "повседневным" обязанностям на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 5 июля, отвечая на один из журналистских запросов. По ее данным, первые подразделения покинули палестинский город накануне вечером.

Эту информацию подтвердили очевидцы, с которыми пообщались журналисты агентства Reuters. О готовящемся завершении операции в Дженине заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "На данный момент мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая", - сказал он, посещая блокпост израильской армии у этого города.

Через несколько часов после начала отхода войск палестинские боевики в секторе Газа выпустили пять ракет в сторону Израиля, сообщается в Twitter ЦАХАЛ. Ракеты были перехвачены, сообщений о жертвах не поступало. В ответ на этот обстрел израильские военные нанесли удар по военному объекту радикального исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Масштабная военная операция на Западном берегу

В ночь на 3 июля Армия обороны Израиля начала одну из самых масштабных за последние десятилетия военных операций на Западном берегу реки Иордан и заявила о нанесении ударов по террористическим формированиям. По заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на здание, где располагался командный центр базирующихся в Дженине военизированных формирований, а также склад оружия и взрывчатки. В заявлении израильских военных говорилось, что они не станут бездействовать, "пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве укрытия".

В городе Дженин расположен лагерь для беженцев, в котором проживают сотни боевиков различных палестинских военизированных формирований, в том числе исламистского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", многие из которых вооружены, указывает Reuters.

С начала данной операции погибло 12 палестинцев, из которых по меньшей мере пятеро - боевики, и еще более 100 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения в Рамалле. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в ходе операции был убит один израильский военный.

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