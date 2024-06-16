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Израиль: на юге сектора Газа - "тактические паузы" в боях

Ольга Лебедева
16 июня 2024 г.

Ежедневно с 8 до 19 часов на ограниченной территории в секторе Газа будут прерываться бои, заявила израильская армия. Таким образом предполагается увеличить объемы доставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи.

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Грузовики с гуманитарной помощью на КПП "Керем-Шалом"
Грузовики с гуманитарной помощью на КПП "Керем-Шалом"Фото: Amir Levy/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), проводящая военную операцию против террористической группировки ХАМАС, будет соблюдать ежедневную "тактическую паузу в военных действиях" на юге сектора Газа. Перерыв в боях с 8 до 19 часов (время совпадает с мск) позволит увеличить объемы гуманитарной помощи населению сектора Газа и будет действовать до дальнейших уведомлений, сообщил ЦАХАЛ в соцсетях в воскресенье, 16 июня.

Речь идет о дороге, ведущей от пограничного перехода Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа к шоссе Салах ад-Дин - главной транспортной артерии сектора Газа - и далее на север, отмечается в заявлении. По этим данным, решение принято после консультаций с ООН и другими международными организациями.

Гуманитарные организации уже несколько месяцев заявляют о нехватке продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости в секторе Газа, призывая Израиль принять необходимые меры.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Еще несколько израильтян были освобождены в ходе спецопераций. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее чем 40 из них уже погибли. В ХАМАС 14 июня заявили, что "никто не имеет представления" о том, сколько заложников до сих пор живы.

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