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Израиль нанес удары по целям ХАМАС и "Хезболлах"

Евгений Жуков
6 октября 2024 г.

Армия Израиля нанесла по Бейруту более 20 мощных ударов. Предположительно, был атакован склад оружия возле аэропорта. ЦАХАЛ заявил о поражении командных центров ХАМАС в сектора Газа в бывшей школе и бывшей мечети.

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Удар Израиля по Бейруту
Удар Израиля по БейрутуФото: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Израильские военные продолжают наносить удары по исламистским боевикам в Ливане и секторе Газа. В рамках борьбы с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" подверглись бомбардировкам "террористические объекты" в столице Ливана Бейруте, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 6 октября, не уточнив подробностей.

Агентство dpa сообщает из Бейрута, что после обстрела Израиля со стороны "Хезболлах", по ливанской столице было нанесено более 20 сильных ударов, взрывы были слышны по всему городу. По всей видимости, был атакован склад вооружений в районе аэропорта.

Ранее, вскоре после полуночи, в районе города Кирьят-Шмона на севере Израиля прозвучали сирены: по данным ЦАХАЛ, израильской территории достигли около 30 снарядов. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности. Всего по Израилю было выпущено около 130 ракет.

"Мы должны продолжать оказывать давление на "Хезболлах" и наносить врагу все больший и больший урон, не идя на уступки и не давая организации покоя", - заявил начальник израильского генштаба Герци Халеви.

ЦАХАЛ: командные пункты ХАМАС располагались в бывшей школе и бывшей мечети

По данным ЦАХАЛ, были атакованы также два командных центра исламистского движения ХАМАС в центре сектора Газа, один из которых располагался в бывшей школе, другой - в бывшей мечети.

При этом, как заявили в израильских вооруженных силах, перед точными ударами были приняты многочисленные меры, чтобы свести к минимуму опасность для гражданского населения. По сообщениям палестинской стороны, в этом районе погибли по меньшей мере 15 человек и десятки получили ранения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана. 

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