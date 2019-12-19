 Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС после обстрела из сектора Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2020

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Мир

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС после обстрела из сектора Газа

Армия обороны Израиля атаковала склад хранения боеприпасов радикального исламистского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, а власти Израиля закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа.

дым и пламя на горизонте после авиаудара в секторе Газа

Авиаудар в секторе Газа (фото из архива)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела из сектора Газа. Среди прочего, целью израильской авиации стал склад боеприпасов, сообщили в ЦАХАЛ в воскресенье, 16 августа. Армия продолжит противостоять "любым попыткам нанести ущерб мирным жителям Израиля", подчеркнули ее представители.

Кроме того, израильские власти в качестве реакции на обстрел полностью закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа до дальнейших распоряжений.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о запуске "террористами" двух ракет в направлении территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Полиция сообщила об одном пострадавшем и поврежденном здании в израильском городе Сдерот.

Вечером 15 августа на границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. По сведениям представителей израильской армии, палестинцы жгли автомобильные шины и бросали гранаты в сторону разделительного забора.

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    Автор: Григорий Аросев


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