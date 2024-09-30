Израиль начинает операцию против "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 1 октября, начинает на юге Ливана наземную операцию против боевиков радикального шиитского движения "Хезболлах". О том, что израильские танки уже находятся в районе поселка Рмейш, сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath. До этого поступали сообщения, что израильская бронетехника под прикрытием артиллерии и авиации вошла в приграничные районы Ливана. Тем временем немецкое информагентство dpa передало со ссылкой на источники в ливанских службах безопасности, что в настоящий момент непосредственно на границе Ливана с Израилем израильских танков нет.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ официально объявил о создании на севере Израиля - в районе населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади - закрытой военной зоны. Почти одновременно с этим стало известно, что подразделения армии Ливана оставили свои позиции на юге страны и отошли на пять километров вглубь.

Между тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ночь на 1 октября призвал не распространять информацию о перемещениях израильских военных. "В последние часы появилось множество сообщений и слухов об активности ЦАХАЛ на ливанской границе. Мы просим не распространять никаких сообщений о действиях сил, - написал Хагари в соцсети X. - Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи".

Ранее некоторые израильские политики опубликовали в соцсетях посты, которые можно истолковать как намеки на начало военной операции ЦАХАЛ в Ливане.

Израиль сообщил США о начале военной операции на юге Ливана

30 сентября Израиль предупредил Соединенные Штаты, что решил провести на юге Ливана "ограниченную наземную операцию", которая сосредоточится на уничтожении инфраструктуры "Хезболлах"вдоль границы, чтобы "устранить угрозу" для жителей израильских приграничных регионов. Израильская сторона "уведомила нас, что начала ограниченные операции, нацеленные против инфраструктуры "Хезболлах" вблизи границы", заявил в понедельник представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. "У нас с ними были некоторые обсуждения по этому вопросу", - добавил он. Миллер подчеркнул, что США поддерживают право Израиля на самооборону.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал "упреждающую военную операцию" против "Хезболлах" во второй половине сентября 2024 года. В ночь на понедельник ЦАХАЛ впервые атаковал центр Бейрута, прежде удары наносились по южным окраинам города. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.