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Израиль начал выводить войска из Дженина

Жан Рофе
60 мин. назад

Армия обороны Израиля завершает масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан спустя два дня после ее начала.

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Израильская бронетехника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, 3 июля 2023 года
Израильская бронетехника в Дженине, 3 июля 2023 годаФото: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Израильские военные начали выводить подразделения из Дженина после проведения одной из самых масштабных за десятилетия операций на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), первые подразделения покинули палестинский город вечером во вторник, 4 июля.

Эту информацию подтвердили очевидцы, с которыми пообщались журналисты агентства Reuters. О готовящемся завершении операции в Дженине заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "На данный момент мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая", - сказал он, посещая блокпост израильской армии у этого города.

Через несколько часов после начала отхода войск палестинские боевики в секторе Газа выпустили пять ракет в сторону Израиля, сообщается в Twitter ЦАХАЛ. Ракеты были перехвачены, сообщений о жертвах не поступало.

Масштабная военная операция на Западном берегу

В ночь на 3 июля Армия обороны Израиля начала одну из самых масштабных за последние десятилетия военных операций на Западном берегу реки Иордан и заявила о нанесении ударов по террористическим формированиям. По заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на здание, где располагался командный центр базирующихся в Дженине военизированных формирований, а также склад оружия и взрывчатки. В заявлении израильских военных говорилось, что они не станут бездействовать, "пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве укрытия".

В городе Дженин расположен лагерь для беженцев, в котором проживают сотни боевиков различных палестинских военизированных формирований, в том числе радикального исламистского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", многие из которых вооружены, указывает Reuters.

С начала данной операции погибло 12 палестинцев, из которых по меньшей мере пятеро - боевики, и еще более 100 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения в Рамалле. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в ходе операции был убит один израильский военный.

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