Израиль лишил аккредитации 8 дипломатов посольства Норвегии

Израиль отозвал аккредитацию у восьми дипломатов посольства Норвегии в этой стране, отвечающих за контакты с Палестинской национальной администрации (ПНА). Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац проинформировал о решении скандинавское королевство, заявило израильское внешнеполитическое ведомство в четверг, 8 августа.

В качестве причины решения в заявлении называется "серия антиизраильских и односторонних шагов норвежского правительства". Вместо того, чтобы бороться с палестинским террором и поддерживать Израиль после нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, "Норвегия решила наградить убийц и насильников ХАМАС премией в виде признания палестинского государства", отметил Кац.

"Любой, кто на нас нападает и проводит против нас одностороннюю политику, за это поплатится", - добавил израильский министр. Посол Норвегии был вызван в МИД Израиля для передачи соответствующей ноты.

Норвегия признала палестинское государство

В конце мая Норвегия наряду с Испанией и Ирландией признала Палестину в качестве независимого государства. "Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений "Осло" (между Израилем и палестинцами. - Ред.)", - заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. По его мнению, данное решение может "придать больший импульс мирному урегулированию" на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Норвегия играет важную роль в регионе после заключения в 1993 году в Осло соглашений между Израилем и палестинцами об учреждении Палестинской национальной администрации, напоминает dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.