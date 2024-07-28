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Израиль дал "Хезболлах" "последний шанс" предотвратить войну

Олег Соколенко
28 июля 2024 г.

Израиль обвинил "Хезболлах" в ударе по Голанским высотам, убившем 12 человек, и потребовал отвода сил группировки из южного Ливана, угрожая в противном случае полномасштабной войной.

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Израильские солдаты и САУ у границы с Ливаном
Израильские солдаты и САУ у границы с ЛиваномФото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

Израиль потребовал отвода сил "Хезболлах" из южного Ливана, угрожая в противном случае полномасштабной войной. Об этом в воскресенье, 28 июля, написал в соцсети X (бывший Twitter) официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн.

Начало его поста посвящено обстрелу деревни Мадждаль Шамс в северной части контролируемых Израилем Голанских высот, который произошел 27 июля. По последним данным, в результате этой атаки погибли 12 человек, большинство из которых - дети и подростки, игравшие на футбольном поле. Израиль обвинил в этом обстреле ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах". Его представители отвергли это обвинение, взяв на себя, впрочем, ответственность за четыре удара, в том числе - по военному штабу на склоне горы Хермон в 3 км от футбольного поля.

Марморштейн заявил, что за спиной "Хезболлах" - как и радикального палестинского движения ХАМАС, и йеменских хуситов - стоит Иран, и потребовал от мирового сообщества призвать его к ответственности. В частности, он призвал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, ввести против Ирана "разрушительные санкции", а также объявить "Хезболлах" террористической организацией и "возложить на нее полную ответственность за ужасную резню детей, которую она совершила".

"Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и отреагирует на резню, - подчеркнул официальный представитель МИД Израиля. - Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь разрушительные последствия и для Ливана, - это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности (ООН. - Ред.). Сейчас самая последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем".

Резолюция 1701, принятая Совбезом ООН 11 августа 2006 года, была направлена на деэскалацию боевых действий между "Хезболлах" и Израилем, которые в тот момент в очередной раз обострились. В документе, в частности, содержится требование очистить территорию между рекой Литани на юге Ливана и "голубой линией", разделяющей эту страну и Израиль, от "любого вооруженного персонала, сил и средств и вооружений", кроме относящихся к силам правительства Ливана и силам ООН в этом районе.

Евросоюз и США осудили обстрел Голан

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил "кровавую бойню" в Мадждаль Шамс. "Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении Борреля. Кадры с футбольного поля, которое подверглось обстрелу, он назвал "шокирующими".

В свою очередь Совет национальной безопасности США также осудил нападение на мирных жителей Голан и выразил соболезнования семьям погибших. Белый дом не обвинил прямо в обстреле "Хезболлах", но подтвердил "непоколебимость" поддержки Израиля.

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС нанесли удар по ряду террористических объектов радикального шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди объектов атаки - склады с оружием и террористическая инфраструктура, написали представители ЦАХАЛ в воскресенье, 28 июля, в Telegram.

Боевые действия на севере Израиля

С начала израильской военной операции в секторе Газа против террористической группировки ХАМАС, ведущейся в ответ на масштабное нападение террористов 7 октября 2023 года, снова обострился и конфликт Израиля с боевиками движения "Хезболлах". На севере Израиля, в приграничной зоне с Ливаном практически ежедневно происходят бои.

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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