Изменит ли новый закон отношение к животным в Беларуси

Животных нельзя проводить в магазины, но по-прежнему можно отлавливать и усыплять. Что не так с новым законом РБ "Об ответственном обращении с животными"?

В Беларуси с 1 января 2025 частично вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными" (некоторые положения начнут действовать с 1 января 2026). Необходимость принятия подобного документа белорусские зоозащитники лоббировали много лет. Что вышло в итоге?

По новому закону при нарушении владельцем правил обращения с животным питомца могут изъять, а заводчиков и питомники обязали чипировать животных еще до продажи. Появились и дополнительные запреты. К примеру, животных-компаньонов, за исключением собак-поводырей, запрещено проводить в магазины, организации здравоохранения и образования, объекты культуры и спорта.

Между тем, закон не распространяется на бездомных животных, численность которых в Беларуси регулируют с помощью отлова. Также он не затрагивает деятельность цирков, дельфинариев, контактных зоопарков, передвижных зверинцев.

DW проанализировала документ вместе с экспертами.

Запрет на пропаганду жестокого обращения с животными

"Хорошо, что закон принят. Другое дело, как он будет реализовываться на практике", - говорят о новом законе на бесплатной инфолинии по решению экологических проблем в Беларуси greenphone.help .

Среди плюсов документа эксперты выделяют введение терминологии "обращение с животным", "служебное животное", "содержание животного" и др. К примеру, под "содержанием животного" подразумевается, что действия владельца должны быть направлены на обеспечение жизнедеятельности животного, а на нерадивых хозяев "можно будет воздействовать".

В greenphone.help также отмечают и запрет на пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к такому обращению. В том числе запрещено изготовление, распространение и публичный показ кино-, видео-, фото- и других материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными, за исключением публичного показа материалов при рассмотрении дел в суде.

По новым правилам, нельзя продавать животных несовершеннолетним: "Это страховка от тех вопиющих случаев, когда подростки бесконтрольно покупают животных ради временной забавы".

Заводчики обязаны чипировать животных, но не всех

Новый закон не защищает права животных, но навешивает множество дополнительных обязательств и ограничений на владельцев, считает зоозащитник из Беларуси, согласившийся поговорить с DW на условиях анонимности.

Ходить магазин с животными по новому закону в Беларуси нельзя. На фото - собака в кафе в Софии, Болгария Фото: Mariya Milkova/DW

Собеседник отмечает, что и без закона "Об ответственном обращении с животными" в уголовном и административном кодексах РБ были статьи, предусматривающие ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 16.29 КоАП, ст. 339-1 УК РБ). Вопрос в их правоприменении. По словам зоозащитника, даже административные дела, связанные с жестоким обращением с животными, возбуждают редко и неохотно.

В законе описана волонтерская помощь, правила обращения с животными, которых используют во время культурных, спортивных мероприятий, в служебных, лабораторных целях. Например, при использовании лабораторных животных не допускается их девокализация.

Заводчики и владельцы питомников обязаны чипировать своих животных, но, если животные не предназначены для разведения и продажи, это право остается за владельцем. Следовательно сообщество зоозащитников, считают эксперты, "снова столкнется с отсутствием контроля за безответственными владельцами, контрабандистами".

Животное могут изъять. Но что с ним делать дальше?

По новым нормам, у владельца, нарушившего правила обращения с животными, питомца могут изъять, однако перед этим его должны привлечь к ответственности, после "какой-то уполномоченный орган выдаст это предписание на временное изъятие".

Зоозащитник отмечает, что "изымать" животных просто некуда. К примеру, в Минской области нет не только приютов, но даже пунктов временного содержания животных, называемых в народе "усыпалками".

Между тем в новом законе прописано, что приют для животных - это капитальное строение, требующее соответственной документации и норм строительства. "Кто из волонтеров его построит, кто это сможет осилить?" - задает риторический вопрос собеседник.

Дополнительные требования накладываются на собственника собаки, "требующей особой ответственности, или опасной собаки", таковыми в РБ признаны 40 пород. Владелец обязан пройти специальные курсы. Но где и как должно проходить такое обучение, в документе не говорится.

Животные погибают во время отлова

Нормы нового закона не касаются безнадзорных животных, главным методом регулирования их численности в РБ по-прежнему остается отлов.

Зоозащитник отмечает, что в дополнение к закону разрабатывалось постановление Совмина, которое должно касаться безнадзорных животных, но оно так и не появилось при публичном обсуждении.

Несмотря на то, что согласно действующему законодательству "специалисты по отлову животных обязаны соблюдать принципы гуманности при отлове и транспортировке животных", "производить отлов безнадзорных собак, кошек при помощи препаратов, средств и приспособлений, не наносящих вреда здоровью животных и физических травм", животных травмируют и убивают во время отлова.

"Отлов собак и котов в регионах, где нет пунктов временного содержания, - это не отлов, а умерщвление на месте. Бригады ЖКХ используют пневматические ружья с инъекционными дротиками. Смерть мучительна, наступает не сразу, от удушья. При этом в актах указывается, что это "услуги по отлову", - говорит собеседник.

Животных, которые остались живы после отлова, привозят в пункты временного содержания, где они могут находиться как всего нескольких суток, так и годами - это зависит от правил в каждой конкретной "усыпалке".