Издателя "Медузы" Галину Тимченко объявили в РФ "иноагентом"

Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" издателя и соосновательницу интернет-издания "Медуза" Галину Тимченко и юриста, профессора "Свободного университета" Елену Лукьянову. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 30 августа.

Свое решение Минюст объяснил тем, что Тимченко и Лукьянова участвовали в создании и распространении материалов других "иноагентов", а также распространяли якобы "недостоверную информацию" о решениях и политике российских властей. Помимо этого, Тимченко, как утверждается, распространяла "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии, а Лукьянова взаимодействовала с организациями, которые признаны "нежелательными" на территории России. И Лукьянова, и Тимченко, по данным Минюста, проживают за пределами РФ, обе выступали против вторжения российских войск в Украину.

Кроме того, в реестр "иностранных агентов" попали некоммерческая организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" и объединение "Коалиция Новосибирск 2020". Минюст заявил, что они распространяли "недостоверную информацию" о российской власти и материалы "иноагентов", а также выступали против войны в Украине.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Этот закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".