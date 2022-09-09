Издание Republic отказалось от регистрации СМИ в России

Регистрация в России в качестве СМИ не дает никаких прав, зато влечет за собой много бессмысленных обязательств, заявила редакция Republic, отметив, что издание продолжает работать.

Издание Republic отказалось от статуса официально зарегистрированного СМИ в России. Действие свидетельства о регистрации в Роскомнадзоре прекращено с 1 сентября, сообщило издание в своем Telegram-канале, попутно отметив, что оно, несмотря отказ от регистрации, продолжает работать. "Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-"иноагентов", более строгие цензурные ограничения) и не дает фактически никаких дополнительных прав", - говорится в сообщении.

Как отмечает редакция, издателем Republic больше не является ООО "Москоу диджитал медиа", внесенное российскими властями в реестр "иностранных агентов". После завершения юридических процедур Republic прекратит маркировать свои материалы пометкой "иностранного агента". Минюст РФ признал Republic СМИ-"иноагентом" 15 октября прошлого года.

После военного вторжения России в Украину главный редактор Republic Дмитрий Колезев был вынужден уехать из РФ. В связи с введением военной цензуры издание перестало освещать ход войны, скрыло некоторые публикации о ней и ограничилось мнениями и аналитикой о происходящем, однако это не уберегло его от блокировки в России, которая произошла 6 марта - менее чем через две недели после начала войны.

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